Il mondo di Control potrebbe espandersi più di quanto immaginassimo. Un nuovo marchio registrato in Europa nelle scorse settimane ha acceso i riflettori su Remedy Entertainment e sui suoi piani per il franchise paranormale che ha conquistato critica e pubblico nel 2019.

Il trademark depositato per "Control: Resonant" sta alimentando speculazioni sempre più insistenti nella community, specialmente considerando la vicinanza ai The Game Awards 2025, tradizionale vetrina per gli annunci più importanti dell'industria videoludica.

La registrazione del marchio è stata individuata da MP1st e presenta una classificazione particolarmente interessante: oltre ai servizi legati ai videogiochi, include produzione di intrattenimento per serie TV e opere cinematografiche.

Sebbene il nome di Remedy non compaia direttamente nella documentazione, lo studio legale che ha gestito la pratica è Nordia Attorneys at Law, lo stesso utilizzato dallo sviluppatore finlandese per tutti i suoi precedenti trademark. Un dettaglio che trasforma una semplice coincidenza in un indizio piuttosto solido.

Ma cosa potrebbe essere esattamente Control: Resonant? Le possibilità sul tavolo sono molteplici. Remedy ha già confermato ufficialmente lo sviluppo di Control 2, annunciato nel 2022 come un "viaggio inaspettato".

Nell'agosto 2024, lo studio ha rivelato che alcune feature "importanti" del sequel erano già in forma giocabile, mentre a novembre dello stesso anno è arrivata la conferma che il gioco evolverà verso un'impostazione action-RPG, distaccandosi in parte dalla formula del predecessore.

Un possibile teaser del sequel sarebbe stato addirittura nascosto nel DLC The Lake House di Alan Wake 2, continuando la tradizione Remedy di interconnettere i propri universi narrativi.

Parallelamente al fronte videoludico, nel 2024 Annapurna ha annunciato una partnership con Remedy per sviluppare e produrre progetti cinematografici, televisivi e audiovisivi basati sui franchise di Alan Wake e Control.

La classificazione del trademark per Control: Resonant che include esplicitamente produzioni TV e cinematografiche potrebbe quindi indicare questo specifico progetto transmediatico, piuttosto che un nuovo titolo interattivo.

Non si può ignorare il tempismo di questa registrazione. Con The Game Awards 2025 ormai alle porte, l'evento diretto da Geoff Keighley rappresenterebbe la piattaforma perfetta per un annuncio di questa portata.

Remedy ha storicamente utilizzato palcoscenici di alto profilo per svelare i propri progetti, e la kermesse videoludica più seguita dell'anno sarebbe l'occasione ideale per rivelare se Control: Resonant sia un nuovo capitolo della saga, un progetto audiovisivo o magari qualcosa di completamente diverso.

Il contesto aziendale di Remedy aggiunge ulteriori elementi all'equazione. All'inizio del 2025, il CEO Tero Virtala ha lasciato la sua posizione dopo 11 anni, una mossa seguita a un profit warning agli investitori causato dalle vendite deboli di FBC: Firebreak, lo spin-off multiplayer di Control.

Questo elemento finanziario potrebbe aver accelerato i piani dello studio per rilanciare il franchise con un progetto più vicino all'esperienza single-player che ha decretato il successo dell'originale.