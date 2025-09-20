Se nel corso degli anni vi siete lasciati sfuggire i capolavori di Remedy Entertainment, questa è l’occasione perfetta per rimediare.

In occasione del 30° anniversario dello studio finlandese, Humble Bundle ha lanciato un pacchetto che mette insieme il meglio del catalogo Remedy a un prezzo che è quasi un regalo.

Con appena 28,10€ potete portarvi a casa una collezione impressionante di nove giochi più un extra che raccontano tre decenni di innovazione narrativa e sperimentazione videoludica. Ecco cosa include il pacchetto completo che trovate qui:

Alan Wake 2 – Deluxe Edition (con tutti i DLC inclusi)

(con tutti i DLC inclusi) Coupon del 25% per FBC Firebreak

Quantum Break

Control – Ultimate Edition

Alan Wake Remastered

Alan Wake Collector’s Edition

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Death Rally

Alan Wake’s American Nightmare

Per chi vuole spendere ancora meno, ci sono anche bundle intermedi con un numero ridotto di giochi. Tutte le opzioni sono disponibili sulla pagina ufficiale di Humble Bundle.

L’iniziativa è pensata per celebrare una delle software house più influenti dell’industria. Remedy non è mai stata solo un team di sviluppo: è un laboratorio creativo che ha ridefinito il concetto di thriller interattivo. Da Max Payne, che ha reso celebre il bullet time, fino a Control, che ha trasformato il paranormale in un’esperienza giocabile, ogni titolo incluso nel bundle è un tassello della loro evoluzione.

Oltre a permettere di recuperare autentici pezzi di storia del gaming, il bundle sostiene anche un’ottima causa: parte del ricavato andrà a Save the Children. Un motivo in più per non lasciarsi sfuggire l’offerta.

In sintesi: se amate le storie dense di mistero, le meccaniche innovative e le atmosfere cariche di tensione, questo è probabilmente il miglior affare dell’anno. E con Alan Wake 2 incluso in versione Deluxe, potete immergervi nel presente e nel passato di Remedy senza spendere un patrimonio.