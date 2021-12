Remedy annuncia Vanguard, nuovo gioco tripla A, ma ci sono brutte notizie

Remedy Entertainment è in un momento molto positivo tra giochi pubblicati e nuovi annunci, tra cui Vanguard che è il nuovo progetto del team finlandese.

Gli autori di Control sono al lavoro su qualcosa di completamente nuovo, che verrà sviluppato in collaborazione con Tencent, proprietaria in piccola percentuale dello studio.

Proprio Sam Lake aveva anticipato, tempo fa, che il team stava lavorando a qualcosa di molto grande insieme ad Epic Games Store.

Il tutto mentre di recente abbiamo assistito all’annuncio in pompa magna di Alan Wake 2, che ha scaldato i cuori di tutti durante i The Game Awards 2021.

Sapevamo già che Remedy era al lavoro su diversi progetti in realtà, e uno di questi è proprio Vanguard che, in realtà, non è quello che ci si potrebbe aspettare dall’azienda che ha creato Alan Wake.

Il team di sviluppo ha infatti siglato un accordo con Tencent per lo sviluppo, la licenza, e la distribuzione di Vanguard, che sarà… un multiplayer co-operativo free-to-play, con una struttura che viene descritta come quella di un game as a service.

I dettagli arrivano da IGN US, che ci danno la possibilità di scoprire cosa possiamo aspettarci dalla nuova produzione di Remedy.

Precisamente, stando alle parole del comunicato: «uno shooter PvE co-operativo, free to play, che combina l’esperienza di narrazione di Remedy e un gameplay d’azione in un’esperienza multiplayer coinvolgente».

Vanguard, questo il nome in codice del progetto, sarà sviluppato per PC e console, con un budget che Remedy ha identificato come quello di un tripla A tipico dello studio. Inoltre, l’accordo prevede anche la creazione di una versione mobile del gioco, così da ottimizzare la distribuzione dell’utenza in tutto il mondo.

Tero Vitala, CEO di Remedy, ha commentato l’annuncio:

«Vanguard segna il primo ingresso di Remedy nel settore dei games as a service, eseguito dal nostro team di esperti di alto rango. Stiamo costruendo qualcosa di nuovo ed esaltante per quanto riguarda il mondo dei multiplayer co-operativi, al massimo delle forze di Remedy.»

Di certo non è il tipo di gioco che ci aspettavamo, ma potremmo consolarci almeno con Alan Wake 2 che sembra avere grandi propositi.

Mentre Alan Wake Remastered ha avuto un lancio più tiepido del previsto, anche se è servito per creare un ponte con l’annuncio del sequel.