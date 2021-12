Red Dead Redemption 2, volete uccidere un cavallo? Attenti al Karma

Red Dead Redemption 2 è un gioco straordinario e pieno di cose da fare e da vedere, così come tantissime sono le curiosità ed Easter Egg scovati regolarmente dai giocatori.

In maniera ancora maggiore rispetto al primo Red Dead Redemption, il sequel dell’open world western dai creatori di GTA è ancora oggi in grado di riservare sorprese non da poco.

Tra queste, quella scovato da un utente di Reddit che ha visto trasformare il protagonista di Red Dead Redemption 2 in una sorta di “uomo invisibile”.

Senza contare un glitch ancora più surreale, che vedere Arthur Morgan cambiare completamente aspetto, in maniera decisamente atipica.

Ora, come riportato da GameRant, un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha condiviso un video davvero surreale, in cui lo vediamo attaccare un cavallo con intenti letali, solo per assistere poi a un totale ribaltamento della situazione.

L’utente Reddit theclownhasnopenis48 ha condiviso un breve video di un recente playthrough che si concentra sul fuorilegge Arthur Morgan che attacca un piccolo gruppo di cavalli.

Il filmato mostra Arthur che spara e poi prende a calci uno dei cavalli a terra, spostandosi poi sugli altri obiettivi. Peccato solo che il destriero, evidentemente ancora vivo, fa fuori il vile giocatore con un calcio ben assestato.

Poco sotto, il filmato che dimostra ancora una volta che il Karma esiste.

Sempre parlando di RDR2, avete visto che alcuni utenti sono arrivati a crearsi da soli il DLC Undead Nightmare 2, visto che Rockstar non ha esaudito le loro preghiere?

Ma non è tutto: qualcuno ha messo a confronto il protagonista di The Last of Us e quello di Red Dead Redemption 2, scoprendo una somiglianza davvero impressionante.

Infine, il modder tedesco Digital Dreams ha deciso di pubblicare un nuovo video che mostra il western di Rockstar Games a una risoluzione di 8K.