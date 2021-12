Red Dead Redemption 2 “punisce” severamente i giocatori disonorevoli

Se fate parte di quella categoria di giocatori che amano comportarsi in maniera disonorevole di Red Dead Redemption 2, forse da adesso vorrete fare più attenzione alle conseguenze arrivate dal karma.

Una delle caratteristiche principali di Red Dead Redemption 2 è infatti un particolare sistema che indica l’onore del nostro protagonista, che potrà anche arrivare a modificare determinati punti chiave della trama e perfino la conclusione dell’avventura di Arthur Morgan.

Ma ci sono anche casi in cui l’avventura di Rockstar Games decide di punire i giocatori in maniera inaspettata ma altrettanto divertente, proprio come successo a chi ha cercato di uccidere un cavallo.

Il caso capitato all’utente Reddit CSHC_FIN, come riportato da Game Rant, appartiene proprio a uno degli ultimi esempi, essendo rimasto vittima di una punizione molto severa, ma in fondo anche giusta.

Il giocatore ha infatti condiviso una breve clip in cui decide di affrontare e aggredire un NPC, mentre è attualmente impegnato a scalare una montagna, luogo estremamente pericoloso anche senza la neve.

Dopo un confronto in cui riesce a disarcionarlo da cavallo, l’NPC finisce a terra molto vicino al bordo della montagna esplorata: Arthur Morgan decide però di continuare il suo assalto per provare a buttarlo a giù dal dirupo, subendo un’inaspettata conseguenza.

Il fan di Red Dead Redemption 2 infatti finisce per inciampare e crollare rovinosamente in una lunghissima rotolata giù per la montagna, fino a quando non sopraggiunge la morte dopo una discesa lenta e dolorosa.

Lo stesso utente ha ammesso che si è trattato del «karma istantaneo», dato che è finito lui stesso giù per la montagna invece del suo avversario: potete osservare la divertente clip video qui di seguito.

Inutile dire che anche gli altri utenti hanno concordato con l’autore della clip, sottolineando che ciò che è accaduto non è altro che la conseguenza delle proprie azioni.

Insomma, se vorrete comportarvi in maniera disonorevole su Red Dead Redemption 2, se non credete nel karma, cercate di prestare almeno attenzione a tutto ciò che vi circonda.

Tralasciando naturalmente quanto accaduto in questa clip, l’avventura di Rockstar Games è stata spesso elogiata per via del suo incredibile realismo, come dimostrato da un sorprendente dettaglio next-gen esplosivo.

Anche la narrazione ha convinto pienamente tutti coloro che lo hanno giocato, al punto che tra chi vorrebbe vedere un adattamento live action c’è anche l’attore Henry Cavill, attualmente impegnato nei panni di Geralt di The Witcher.