Red Dead Redemption 2 diventa più bello da vedere, grazie a NVIDIA

Red Dead Redemption 2 è un gioco con diversi anni sul groppone, sebbene a quanto pare si tratti di un prodotto ancora bellissimo da vedere, ora ancor di più.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) ha infatti spesso ricevuto mod e aggiornamenti atto a migliorarlo anche dal punto di vista grafico.

Basti pensare alla mod di Red Dead Redemption 2 condivisa online e che introduceva il supporto AMD FSR 2.0 nel gioco, al fine di ottenere enormi miglioramenti visivi e prestazionali.

Così come nei mesi scorsi il modder ‘WickedHorseMan’ aveva rilasciato un nuovo pacchetto di texture per il gioco, grazie al supporto delle IA. Ora, però, tocca a NVIDIA, la quale ha rilasciato una nuova versione della sua DLSS Super Resolution AI, la DLSS 2.5.1.

Come riportato anche da DSO Gaming, NVIDIA ha rilasciato la DLSS 2.5.1, versione era inizialmente disponibile in Portal RTX e, a quanto pare, in grado di migliorare la grafica di altri giochi che utilizzano la DLSS 2.

Entrando più nel dettaglio, DLSS 2.5.1 è in grado di ridurre in modo significativo il flickering degli oggetti in Red Dead Redemption 2.

Con quest’ultima versione, infatti, non si nota più alcuno sfarfallio quando si muove la telecamera. Si tratta quindi di un must per tutti coloro che ancora giocano al gioco open world di Rockstar. Poco sotto, trovate anche un video che mostra il gioco in azioneì con la DLSS 2.5.1.

È possibile scaricare il file DLL NVIDIA DLSS 2.5.1 da questo indirizzo, in forma ovviamente gratuita. Tutto ciò che dovete fare, in seguito, è sostituire il vecchio file DLL (situato nella cartella del gioco) con quello nuovo, e il gioco è fatto.

