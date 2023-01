Ricordate il fan di Red Dead Redemption 2 su Stadia? Ha avuto una sorpresa

Google Stadia è arrivato ufficialmente alla fine del suo percorso, tra pochi alti e molti bassi, sebbene un giocatore di Red Dead Redemption 2 sul servizio cloud ha avuto un gradito omaggio.

Il servizio non era partito bene sin dal primo giorno, nonostante titoli come Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) avevano dimostrato di mettercela tutta.

Mesi fa, a fronte proprio dell’annuncio della “morte” di Stadia, ciò avrebbe creato non pochi problemi a un giocatore di Red Dead Redemption 2.

Nonostante la situazione si potesse dire pressoché risolta, il fan .- che aveva accumulato oltre 6000 ore di gioco sul titolo Rockstar – ha ora ricevuto un regalo da parte del publisher americano.

L’utente Colour, noto per aver giocato ben seimila ore a Red Dead Redemption 2 su Google Stadia, rischiava di perdere le sue centinaia di ore passate sul gioco.

Fortunatamente, Rockstar ha poi reso possibile trasferire i salvataggi di Red Dead Online da Stadia ad altre piattaforme, permettendo così al giocatore (e non solo a lui) di non perdere i progressi.

Ora, per premiare la “fede” del fan nei confronti del gioco, Rockstar gli ha inviato un pacco pieno zeppo di gadget e merchandising a tema, tra magliette, tazze e moltissimo altro ancora.

Here is all of merch unboxed! Thank you @RockstarGames for the awesome care package ✨ pic.twitter.com/aofUDRwzS7

— Colour (@ItsColourTV) January 18, 2023