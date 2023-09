Super Bomberman R2 | Recensione - Konami torna con un pezzo di storia

Bomberman è un pezzo di storia dei videogiochi. È quel titolo a cui tutti coloro che hanno una certa età hanno sicuramente giocato da piccoli in un modo o nell’altro, un po’ come Tetris, Pac-Man, Super Mario e tanti altri vecchi classici. Far esplodere i propri amici (in senso virtuale, eh), facendoli incastrare tra un blocco indistruttibile e una bomba non aveva prezzo.

Nonostante il successo avuto nel passato, nel 2010 la serie venne messa in pausa da una Konami sempre meno interessata alla produzione di videogiochi, fino all’uscita nel 2017 di Super Bomberman R, che fu persino un titolo di lancio di Nintendo Switch: un gioco che provava a tornare alle origini della saga, con qualche interessante novità tra cui delle divertenti modalità multiplayer.

Advertisement

A distanza di sei anni ci troviamo oggi a parlare del seguito: Super Bomberman R2, ancora una volta su Nintendo Switch, ma anche su Xbox Series S e X, Xbox One, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5; quest’ultima è la piattaforma su cui abbiamo testato il gioco.

Appare sin da subito evidente come il proposito del nuovo Bomberman sia quello di ampliare e migliorare in ogni aspetto le caratteristiche del primo capitolo e di far tornare in auge il nome della storica saga di Konami, che ultimamente sembra abbia timidamente ritrovato la voglia di dedicarsi di nuovo ai videogiochi.

Modalità esplosive

Il gameplay di Super Bomberman R2 (lo trovate già su Amazon) non si discosta troppo da quello classico della serie, e non ci si poteva aspettare altrimenti, dato il peso storico che ha questo sistema di gioco: un Bomberman senza bombe o con una formula diversa non sarebbe più Bomberman.

Quello che però fa questo nuovo episodio della saga è cercare di prendere quelle basi e ampliarle ulteriormente grazie a modalità che aggiungano delle novità sostanziali alla formula classica.

Innanzitutto, nel gioco c’è una Modalità Storia pensata per il singolo giocatore, il cui scopo è soprattutto quello di essere un tutorial un po’ più elaborato per le modalità in multiplayer.

Al suo interno è comunque presente anche una storia, raccontata con dei disegni colorati e piuttosto ben fatti, in cui Bomberman e i suoi fratelli dovranno salvare una tenera razza di alieni, chiamati Ellon, dai più ostili Lugion, che mirano invece a fare più danni possibili.

La storia è sviluppata su tre pianeti diversi, con vari livelli realizzati nello stile di Bomberman classico. Ogni tanto però ci saranno delle varianti, come la difesa del proprio quartier generale o anche delle boss battle. Di base, però, questa modalità storia è piuttosto monotona e tediosa, dato che bisognerà trovare tutti gli Ellon e distruggere ogni base nemica per poter avanzare da un pianeta a quello successivo, e le cose che bisognerà fare per arrivare a questi obiettivi non spiccano per varietà.

La modalità Storia fa soprattutto da tutorial per il gameplay, che è quello classico e amato dai fan della saga.

Si salvano solo le boss battle, che provano a proporre qualcosa di diverso, ma sono davvero troppo poche per avere un reale impatto.

La difesa del proprio quartier generale serve a introdurre la nuova importante modalità di Super Bomberman R2, ossia la modalità Castello. Questa è una modalità online asimmetrica che vede un difensore contro 15 attaccanti.

Il difensore avrà del tempo per piazzare trappole e altri oggetti che serviranno a impedire l’avanzata degli avversari, mentre la squadra all’attacco avrà lo scopo di trovare delle chiavi con cui aprire cinque scrigni all’interno del quartier generale nemico.

Al difensore, però, basterà avere anche solo uno scrigno ancora in gioco per vincere e, nonostante lo svantaggio numerico, per avere la meglio potrà utilizzare davvero tante abilità e oggetti, come muri difensivi, una sorta di torrette lanciabombe e persino le capacità degli Ellon incontrati nella campagna.

La modalità risulta però molto spesso troppo caotica con così tanti giocatori, tanto che non è raro che non si riesca a capire cosa stia succedendo, che si giochi sia da una parte che dall’altra.

Le altre modalità presenti sono sempre incentrate sul multiplayer e ritroviamo la classica ad eliminazione diretta, in cui vince l’ultimo giocatore rimasto, tipica di tutti i Bomberman del passato. A questa si aggiunge anche Grand Prix, che consiste in battaglie che vedono opporsi due squadre da tre giocatori ciascuna.

Qui lo scopo è ritrovare dei cristalli mentre si tenta di sbaragliare gli avversari a suon di bombe nella maniera classica. Queste modalità si possono giocare anche in locale e rappresentano un po’ lo stile più classico di Bomberman – che, gliene si dà atto, sa sempre divertire molto.

Abbiamo infine Battle 64, una sorta di modalità battle royale in cui 64 giocatori si sfidano fino a quando non ne rimarrà soltanto uno. Anche in questo caso il caos regna sovrano, anche se l’idea è buona e sa divertire, finché si riesce a seguire l’azione su schermo.

Costruire e distruggere

Altra interessante aggiunta di Super Bomberman R2 (potete acquistarlo sulle varie piattaforme su Amazon) è l’editor dei livelli. Questo permette di creare i propri livelli personalizzati da utilizzare nella nuova modalità Castello, anche con la possibilità di condividerli online.

L’editor offre davvero molte possibilità: ogni cosa in un’ambientazione potrà essere modificata, e non solo a livello paesaggistico ed estetico, ma si potranno stabilire anche i bonus e la presenza di oggetti per aiutare i giocatori, nonché i vari malus e trappole.

L’unica pecca è che l’editor è abbastanza macchinoso da utilizzare e ci vorrà un po’ per prenderci la mano per utilizzarlo a dovere.

Come fiore all’occhiello, c’è anche la possibilità di personalizzare il proprio personaggio, tra l’altro con delle skin ispirate ai grandi classici di Konami. Si potrà dunque giocare a Bomberman interpretando per esempio Naked Snake da Metal Gear Solid, ma sono presenti anche personaggi provenienti da Castlevania e persino da Silent Hill.

In teoria in futuro arriveranno anche delle stagioni che premieranno con ulteriori oggetti cosmetici man mano che si salirà di grado, ma questa funzione per il momento non è ancora attiva.

Nel complesso dunque Super Bomberman R2 è un titolo che riesce a riproporre il divertimento tipico della serie, soprattutto quando giocato con altre persone. Eppure ci sono diverse pecche legate ai momenti caotici, che sono inevitabili quando si gioca nelle modalità più affollate.

Le esplosioni contemporanee di varie bombe, più il caos generale sullo schermo, rendono l’azione veramente difficile da seguire e spesso si morirà senza neanche capire cosa sia successo. Anche la modalità Storia non spicca troppo per divertimento, soprattutto per la troppa ripetitività, mentre quelle più classiche mettono di certo una pezza, perché sono sempre una garanzia.

Per quanto riguarda l’online non abbiamo mai avuto problemi di lag o di disconnessioni; inoltre segnaliamo la presenza del cross-play, con cui sarà più facile trovare altri giocatori per cimentarsi nelle sfide più popolate del gioco.

A livello grafico si poteva fare di più; nonostante l’estetica tipica di Bomberman, abbiamo trovato i livelli poco ispirati e piuttosto scarni, in termini di direzione artistica. Forse questa semplificazione degli elementi su schermo è dovuta anche alla necessità di gestire i tanti giocatori, e di conseguenza le tante esplosioni, delle modalità multiplayer, ma il risultato non è dei migliori.