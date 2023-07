Sticky Business | Recensione - Rilassante fiuto per gli affari

Ci sono videogiochi che incarnano alla perfezione la natura di vero e proprio passatempo – e, come dimostrato dalla crescente popolarità dell'appuntamento con il Wholesome Direct, ogni mese di giugno, sono sempre di più anche quelli che puntano a offrire un'esperienza rilassante, dove non ci sono nemici da sconfiggere ma, semplicemente, una routine da affrontare.

È anche il caso di Sticky Business, da poco disponibile su PC (e Mac), in cui l'esperienza verte tutta sul fatto di dover gestire il vostro negozio di adesivi, dando libero sfogo alla vostra creatività e, perché no, scoprendo anche quello che i vostri clienti vorranno condividere con voi.

Let's get to business

Sticky Business si potrebbe definire a suo modo una simulazione: dopo un breve ma efficace tutorial, vi trovate a tu per tu con la vostra scrivania, dove dovete ideare, stampare e mettere in vendita gli adesivi, procedendo poi a impacchettarli e spedirli.

Tutti questi aspetti vengono affidati alla creatività del giocatore: facendo crescere il vostro negozio, infatti, otterrete due diversi tipi di valuta, spendibili per poter mettere in vendita sempre più adesivi e per sbloccare nuovi temi. Niente paura, però, perché il gioco non prevede che il vostro business vada in bancarotta e la gestione delle finanze è immediata per chiunque.

Eccovi così a mescolare, a piacere, l'adesivo di un coniglietto con quello di una carota per creare una scena in cui sembra che l'animaletto mangi. L'editor degli adesivi è il fiore all'occhiello dell'esperienza e, pur con i suoi limiti, permette davvero di sbizzarrirsi a creare divertendosi. Inoltre, potete salvare sul PC i vostri adesivi e magari condividerli sui social, nella vita reale.

Una volta creati e messi in vendita i vostri sticker, riceverete ordini da completare: ogni giornata è scandita da un numero di ore da dedicare alle attività, prima di andare a dormire – quindi è bene non attardarsi troppo a stampare e preparare i pacchetti da spedire. Anche qui, il gioco vi fa sbizzarrire: potete decidere come decorare la scatola e anche se includere dei dolcetti nella spedizione – così da ottenere più affetto dai clienti, spendibile per sbloccare nuove figure da usare poi negli adesivi.

L'esperienza è insomma molto semplice, estremamente ciclica: ci si alza, si consultano gli ordini, si stampano e si spediscono, se avanza tempo si crea qualche nuova fantasia. Proprio questo, però, rende Sticky Business un azzeccato passatempo: mi è capitato di giocarci per un'oretta mentre ascoltavo le chiacchiere di altre persone in casa con me e intervenivo nella discussione, per capirci, perché non è richiesta chissà quale concentrazione. Se non, certo, quando vi misurate con il bisogno di leggere i messaggi dei vostri clienti.

Una persona dietro ogni ordine

Un po' sulla scia degli interessanti Coffee Talk, Sticky Business si ricorda che ogni cliente che acquista i vostri adesivi è a tutti gli effetti una persona a tutto tondo. Questo significa che, di tanto in tanto, gli ordini saranno accompagnati da messaggi in cui scoprirete qualcosa della persona che sta acquistando dal vostro negozietto.

Questi messaggi snodano via via delle piccole storie indipendenti le une dalle altre: un padre che compra degli adesivi a forma di dinosauro per regalarli al figlio da poco orfano della madre, un lavoratore in burnout che ha bisogno di parlare con qualcuno del pensiero ricorrente di licenziarsi, due sorelle che tentano di appacificarsi e così via.

Gli spunti toccati, che spaziano anche sui temi dell'inclusività, non raggiungono mai chissà quale complessità e si esauriscono in una manciata di messaggi, ma forniscono un buon divertissement e magari vi faranno voglia di decorare in modo specifico un pacco – o vi inviteranno a creare un nuovo adesivo, su richiesta – aggiungendo delle piccole varianti al ciclo quotidiano di Sticky Business.

Com'è giocarci?

Dal punto di vista tecnico, abbiamo apprezzato la realizzazione di Sticky Business e dobbiamo dire che molti degli adesivi che metterete insieme vi daranno soddisfazione – così come il gameplay loop in sé, bravo nel farsi apprendere molto rapidamente.

Peccato, per il momento, per la mancata compatibilità con Steam Deck, dove il gioco va in crash (almeno al momento di questa recensione) proprio all'avvio. Tutto bene invece su ROG Ally (non poteva essere altrimenti, essendo una macchina Windows), anche se al primo avvio serve usare il touchscreen nelle opzioni del gioco, per imporre il controller come periferica di input.

Qui, proprio giocando tramite controller, dobbiamo però dire che l'interfaccia è terribilmente scomoda ed è stata pensata, si vede anche al primo colpo d'occhio, solo per l'uso con il mouse, con cui tutto risulta molto più veloce.

Il gioco non è localizzato in italiano, ma l'inglese utilizzato è piuttosto accessibile anche per chi è meno agile.