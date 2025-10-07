Voci sempre più insistenti vedrebbero Red Dead Redemption 2 approdare sulla futura console Nintendo Switch 2. L'epopea western di Rockstar Games, che ha conquistato milioni di giocatori con le avventure di Arthur Morgan e della banda di Van der Linde, potrebbe presto trovare una nuova casa portatile. Le speculazioni si fanno sempre più concrete, alimentate da dichiarazioni di insider del settore che sembrano confermare l'esistenza del progetto.

A ravvivare le speranze dei fan ci ha pensato il podcaster e YouTuber 'NateTheHate', figura nota nell'ambiente per i suoi leak affidabili. Rispondendo a un commento sui social media, ha dichiarato senza mezzi termini che la versione per Switch 2 del capolavoro western "esiste davvero". Tuttavia, per quanto riguarda i tempi di rilascio, l'insider ha preferito mantenere il riserbo, non fornendo indicazioni precise sulla finestra temporale.

Le voci si erano già fatte sentire lo scorso maggio, quando alcune fonti vicine a Rockstar Games avevano suggerito un possibile lancio entro l'anno fiscale corrente. Secondo queste indiscrezioni, il gioco potrebbe vedere la luce su Switch 2 prima della fine di marzo 2026, una tempistica che coinciderebbe perfettamente con i piani di espansione della software house.

La strategia di Rockstar per il 2026 appare chiara e ambiziosa. Dopo aver annunciato il rinvio di Grand Theft Auto 6, ora programmato per il 26 maggio del prossimo anno su Xbox e PlayStation, la compagnia sembra voler compensare con altri rilanci strategici. L'arrivo di Red Dead Redemption 2 su una piattaforma portatile di nuova generazione rappresenterebbe un colpo da maestro per mantenere alta l'attenzione del pubblico.

Il precedente creato dal primo Red Dead Redemption, approdato su Switch nel 2023, ha dimostrato l'appetito dei giocatori Nintendo per le avventure western di Rockstar. Quel porting, pur arrivando con anni di ritardo rispetto alle versioni originali, è stato accolto positivamente dalla community, aprendo la strada a possibili sviluppi futuri.

L'eventuale porting di Red Dead Redemption 2 su Switch 2 rappresenterebbe una sfida tecnologica considerevole. Il gioco, noto per la sua complessità grafica e per i dettagli minuziosi del mondo aperto, richiede hardware potente per funzionare al meglio.

Il successo dell'operazione dipenderà in gran parte dalle specifiche tecniche della nuova console Nintendo, che dovranno necessariamente far fare un salto qualitativo significativo al gioco rispetto alla generazione passata.