Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED: stile e performance a un prezzo TOP! (-24%)

Amazon propone un'offerta imperdibile sulla tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED! Con un design ultraportatile senza tastierino numerico e caratteristiche all'avanguardia come LIGHTSYNC RGB, tasti PBT, e switch tattili GX Brown, è la scelta ideale per chi cerca performance professionali. Inizialmente venduta a 209,78€, ora è disponibile a soli 159,99€, permettendovi di risparmiare il 24% sul prezzo di listino. Un'opportunità da non lasciarsi scappare per portare la propria esperienza di gioco al livello successivo.

Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo? Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati di gaming che cercano un’esperienza di gioco senza compromessi e in mobilità. Grazie al suo design ultra-portatile senza il tastierino numerico, vi offre un’eccellente praticità di trasporto senza rinunciare alla precisione e alla reattività necessarie nei giochi ad alta velocità. Il suo pubblico ideale comprende quindi i gamers professionisti e gli appassionati che partecipano frequentemente a tornei e LAN party, dove la portabilità si unisce alla necessità di prestazioni elevate in ogni contesto di gioco. Oltre alla comodità e alla portabilità, Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED soddisfa le esigenze di personalizzazione e comfort a lungo termine. Con tasti PBT resistenti all’usura e alla lucidatura, switch GX Brown che offrono una digitazione tattile e soddisfacente, e l’illuminazione LIGHTSYNC RGB completamente personalizzabile, vi permette di creare un ambiente di gioco totalmente su misura. Iscrivetevi ad Amazon Prime per usufruire di spedizioni gratuite, serie TV e 30 giorni di prova gratuita per i nuovi utenti! A un prezzo ribassato da 209,78€ a solo 159,99€, Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di tecnologia all'avanguardia a un prezzo conveniente. Con la sua precisione ineguagliabile, design ergonomico e funzionalità avanzate, è la tastiera ideale per chi punta a vincere. Vi consigliamo caldamente di approfittare di quest'offerta per portare il vostro gioco al livello successivo. Vedi offerta su Amazon