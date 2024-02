Helldivers 2 ora ha più giocatori di tutte le altre esclusive PlayStation su PC

Helldivers 2 non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi e sta conquistando sempre più giocatori, dimostrandosi senza ombra di dubbio la migliore esclusiva PlayStation rilasciata su PC a livello di utenti.

Lo sparatutto cooperativo di Arrowhead ha giovato notevolmente non solo di un prezzo ridotto al lancio, ma anche di un'uscita in contemporanea tra PC e PS5 (trovate la versione console su Amazon), oltre ovviamente a un gameplay solido e molto divertente in compagnia di amici.

Già in occasione del lancio si era fatto notare per aver superato i numeri di God of War, precedentemente il porting PC di maggior successo per un'esclusiva PlayStation, ma Helldivers 2 ha deciso di voler stracciare ogni possibile record.

Come segnalato da VGC, il numero di utenti in contemporanea nelle ultime 24 ore, che nel momento in cui scriviamo questo articolo ha raggiunto ben 409.637 giocatori, ha battuto la somma di ogni singolo altro gioco PlayStation disponibile su Steam.

Se contiamo infatti i numeri ottenuti dalle versioni Steam di ogni singola produzione PlayStation Studios, escludendo ovviamente Helldivers 2, otteniamo un bottino di 300.359 giocatori: un numero inferiore di addirittura oltre 109mila utenti rispetto a quanto fatto dallo sparatutto di Arrowhead.

Numeri che riescono a spiegare meglio di mille parole quanto sia stato sorprendente il lancio di questa divertente produzione, già diventata a pieno di diritto uno dei fenomeni videoludici di questo inizio 2024. Oltre ad aver inevitabilmente causato nuovi problemi ai server, nonostante il potenziamento di qualche giorno fa.

Toccherà dunque aspettare l'ennesimo miglioramento dei server per soddisfare una quantità di giocatori superiore a ogni più rosea aspettativa: se avete riscontrato qualche problema durante l'accesso al gioco, avete avuto la prova concreta del suo successo.

In attesa che arrivino ulteriori miglioramenti, il team di sviluppo ha già chiarito che non sarà aggiunta nessuna modalità PvP: Arrowhead vuole infatti limitare il più possibile la tossicità online.