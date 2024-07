Flintlock: The Siege of Dawn | Recensione – L’ambizione basta fino a un certo punto

Raggiunti i titoli di coda della versione definitiva di Flintlock: The Siege of Dawn, siamo riusciti – almeno in parte – a tirare un sospiro di sollievo, nonostante il passare delle ore di schermo abbia portato alla luce tutti i limiti di un prodotto che rischia in più situazioni di soffrire di una forte crisi di identità.

Intraprendendo la strada dell’ampliamento del proprio pubblico di riferimento, rispetto a quanto fatto con Ashen, si ha la sensazione che il team A44 Games abbia aver sacrificato qualcosa sul piano prettamente artistico e del carattere a favore della quantità, realizzando un’avventura con più attività opzionali e una maggiore accessibilità.

Ma andiamo con ordine.

Vendetta contro le divinità

Nel mondo di Flintlock: The Siege of Dawn umani e creature ultraterrene erano divise da una misteriosa e antica barriera, con le incursioni di quest’ultime limitate a casi sporadici, contenuti su specifici confini grazie all'intervento dell'armata della Coalizione.

Parliamo di coraggiosi soldati incaricati di mantenere la pace e di cercare un modo per fermare definitivamente la fuoriuscita di questi mostri bramosi di potere e sangue.

Impersonando la giovane e coraggiosa Nor Vanek, membro fidato della Coalizione, ci ritroviamo dopo una serie di eventi piuttosto concitati, che scatenano la definitiva frattura della barriera. Di conseguenza, ondate di non morti imperversano nel mondo conosciuto, capitanati da antiche divinità che iniziano ad assoggettare la popolazione delle varie città a proprio piacimento.

In questa fase di apparente fine, veniamo salvati da una piccola divinità a forma di volpe di nome Enki e ci ritroviamo a iniziare un lungo viaggio per prendere confidenza con alcuni misteriosi poteri e diventare sempre più forti, con l’obiettivo di vendicarci delle divinità che hanno portato caos e distruzione indiscriminatamente.

Niente di particolarmente innovativo per la trama di Flintlock: The Siege of Dawn, sia chiaro, ma almeno in alcune sue fasi più centrali riesce a regalare qualche piccolo momento che catturano un minimo l’attenzione.

Si intravede il tentativo di presentare qualche personaggio secondario, o di cercare di puntare sul rapporto tra i due protagonisti e la loro crescente intesa durante tutta l’avventura; eppure, al di là qualche sporadico dialogo più interessante, non siamo riusciti a sentire chissà quale coinvolgimento.

Un gran peccato, insomma, per la caratterizzazione dei vari personaggi presentati durante tutte le ore di Flintlock: The Siege of Dawn, che non decolla mai in un mondo dark fantasy che – tra utilizzo della polvere da sparo e di antiche rune magiche – offre invece una cornice ben confezionata per il giocatore, pur nella sua semplicità.

Rispetto al precedente progetto della software house con sede in Nuova Zelanda, abbiamo una manciata di macro-aree con una buona presenza di attività secondarie e collezionabili.

Considerando che è possibile proseguire a completare in modo lineare la trama principale in una decina di ore, queste possono tranquillamente raddoppiare con le varie attività opzionali, con un sistema di esplorazione che riprende – senza gli stessi risultati qualitativi, va ribadito – quello di The Witcher 3.

Schiva, spara, magia, ripeti

Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, confermiamo tanto in positivo quanto in negativo quanto iniziato a scoprire nel test preliminare di Flintlock: The Siege of Dawn. La base è quella dei souls-lite per avere il giusto equilibrio tra sfida per i più temerari e accessibilità (o godibilità) anche per i semplici curiosi.

Il combattimento necessità di calma e di un minimo di padronanza dei pulsanti adibiti alla schivata e all’utilizzo della pistola – per interrompere gli attacchi nemici più pericolosi. Alternare in modo sensato l’arma bianca con le magie del fidato compagno Enki, invece, permette di avere la meglio anche sui nemici più coriacei.

Lo spirito più action, vicino a modo suo ai moderni God of War, si evince nella ricerca di un combat system piuttosto dinamico, plasmabile secondo tre rami di abilità suddivisi per capacità con le armi da fuoco, le asce e la magia – in un connubio che può portare anche a delle combo piuttosto divertenti da concatenare.

In Flintlock: The Siege of Dawn non abbiamo una stamina da dosare per attacchi o schivate. Questo significa che ogni scontro si gioca sul puro tempismo con i comandi, senza troppe problematiche o complicazioni.

Se si viene eliminati, però, si perde l’esperienza accumulata e si ritorna all’ultimo “falò” sbloccato, il che ci obbliga a tornare nell’area del game over per tentare di recuperarla. Il risultato finale è abbastanza equilibrato e ha una sua ragion d’essere, non fosse per alcuni momenti dove la telecamera e il sistema di puntamento diventano un cavallo imbizzarrito e rendono il tutto più caotico del previsto.

Problematica enfatizzata durante le boss fight – per le quali già di per sé ci aspettavamo decisamente di più, tanto sul piano dell'impatto estetico quanto dell’effettiva esperienza pad alla mano.

Tra equipaggiamenti e inventari tipici dei classici action-adventure, abbiamo un buon ventaglio di opzioni tra le quali poterci districare, che vanno a supporto di un sistema di progressione tanto classico quanto funzionale.

L'unico difetto davvero impossibile da digerire è rappresentato dalla telecamera, soprattutto in aree piccole ma affollate o negli scontri con i boss.

Curiosa, su questi aspetti, la scelta del team di indicarecome armi, armature, skin e potenziamenti per l'equipaggiamento. Una scorciatoia che, a conti fatti, dividerà i giocatori tra sostenitori e perplessi in modo netto.

Ultimo, ma non per importanza, vogliamo aggiungere due parole per il comparto tecnico di Flintlock: The Siege of Dawn. Rispetto al primo test abbiamo notato netti miglioramenti sul piano del frame rate e della pulizia generale.

Durante il test su PC, però, abbiamo notato alcuni singhiozzi nelle fasi concitate che fanno pensare a qualche incertezza, si spera temporanea, sul piano dell’ottimizzazione generale.

Anche in termini di level design il risultato è abbastanza soddisfacente tra strade, sentieri nascosti e bivi dove sfruttare le abilità della divinità amica per compiere veloci manovre.

Incomprensibile, però, la necessità di dover in più occasioni trovare l’ennesimo barile per far esplodere una barriera che blocca la nostra strada, attività priva di stimoli (ma anche di estro in sede di design) che strozza il ritmo generale dell’esplorazione.

L’unico vero neo davvero difficile da digerire a priori rimane però quello della telecamera, soprattutto nelle aree più circoscritte con tanti nemici, o con gli attacchi speciali del boss di turno, che portano a galla un po' di caos e frustrazione.