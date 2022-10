Razer Naga Trinity, mouse gaming modulare, ora a metà prezzo per il Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al mouse gaming Razer Naga Trinity, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Il mouse da gaming programmabile Razer Naga Trinity è dotato di 3 pannelli laterali intercambiabili, che consentono di selezionare la configurazione a 2, 7 e 12 pulsanti, in base alle proprie esigenze di gioco.

Con un sensore ottico 5G da 16.000 DPI, i movimenti del mouse sono rapidi ed eseguiti perfettamente, massima precisione e velocità, per incantesimi che centrano sempre il bersaglio; il tutto con un massimo di 19 pulsanti programmabili potrete usufruire di molti più comandi.

Grazie ai pulsanti programmabili i giocatori hanno la massima libertà di scelta, che decidano di assegnare il minimo indispensabile o di sfruttare al massimo questa funzionalità, creando tasti di accesso rapido a elementi, incantesimi o qualsiasi altro comando di gioco desiderato. Dotato dei tasti meccanici pluripremiati Razer, il mouse vanta una resistenza leader nel settore, sino a 50 milioni di clic, che gli garantiscono una longevità da record.

Solitamente il mouse gaming Razer Naga Trinity viene venduto a 119,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 61,74€, con un risparmio reale di 58,25€, pari a uno sconto del 49%! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo mouse gaming a un prezzo davvero da non lasciarsi sfuggire!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!