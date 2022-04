Razer Kraken, cuffie gaming per PC e console, scontate del 44% su Amazon!

Anche oggi, giovedì 28 aprile 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi ci sono sicuramente le cuffie gaming Razer Kraken, che attualmente potete portarvi a casa a soli 44,99€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di 35€.

Le cuffie Razer Kraken offrono un design ergonomico per un comfort prolungato con cuscinetti auricolari con infusione di gel rinfrescante adatti per non scaldare eccessivamente le nostre orecchie durante la stagione estiva, pur offrendo un buon isolamento acustico passivo per immergerci completamente nell’azione di gioco.

Le cuffie Razer Kraken sono compatibili con PC e con tutte le piattaforme che supportano l’uscita audio con jack da 3,5 mm, come PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Le cuffie Razer Kraken sono dotate di generosi driver da 50 mm con calibrazione personalizzata che consentono di riprodurre un’ampia gamma di suoni, dai passi leggeri di un nemico alle esplosioni più esagerate. Questa chiarezza di gamma e questi bassi profondi e vigorosi sono fondamentali per creare un’esperienza immersiva ad altissima fedeltà.

Le cuffie Razer Kraken permettono di controllare il volume o disattivare il microfono direttamente dai comandi presenti sul filo, in modo da rimanere sempre concentrati sul gioco.

Si tratta di un'occasione imperdibile per acquistare un ottimo paio di cuffie gaming risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto!

