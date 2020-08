Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, nuova demo questa settimana

Geoff Keighley ha annunciato che una nuova demo di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 farà il suo debutto questa settimana.

La demo costituirà una «world premiere» che sarà possibile visionare in diretta giovedì 27 agosto alla Gamescom Opening Night Live.

L’appuntamento con l’evento, che aprirà di fatto la Gamescom, sarà soltanto digitale quest’anno ed è fissato per le nostre ore 20:00, con ben due ore di trasmissione live.

Don't miss the world premiere @PlayStation 5 demo of Ratchet & Clank:

Rift Apart with @insomniacgames #ps5 Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PT Watch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6Tiu — Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020

Ratchet & Clank Rift Apart è stato annunciato in occasione del reveal di PS5 lo scorso giugno ed è uno dei due titoli next-gen in cantiere presso Insomniac Games.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales, l’altro gioco dei due, è confermato come il nuovo Ratchet & Clank al lancio della prossima console di Sony.

Nella prima demo abbiamo potuto scoprire dell’esistenza di un secondo personaggio giocabile all’infuori del protagonista Ratchet.

Non è chiaro al momento se la demo sarà completamente diversa da quella di giugno e se ci saranno nuovi livelli.

Per ora, Keighley si è limitato a parlare di una versione che sarà «una demo piena, più lunga, senza tagli» tratta dall’ultima build di Rift Apart.

Ratchet & Clank sfrutterà appieno le potenzialità dell’SSD di PS5 per caricare istantaneamente i pianeti tra cui gireranno i giocatori fin dal day one, per cui questa demo potrebbe dare un saggio aggiuntivo di questa caratteristica.