Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, il 4K sarà solo “dinamico”

Il sito ufficiale PlayStation ha aggiornato le pagine dei giochi in uscita per PS5, tra cui quella di Ratchet & Clank Rift Apart, rivelando nuovi particolari sul gioco.

Come sappiamo, il titolo supporterà due modalità grafiche diverse: una che punterà ad un frame rate fino a 60fps, l’altra che prediligerà la risoluzione.

Finora, si era parlato di 4K sic et simpliciter, senza ulteriori precisazioni – che si pensava fossero superflue visto dell’hardware di cui parliamo.

Tuttavia, il sito PlayStation chiarisce che questa definizione sarà raggiunta soltanto attraverso una soluzione «dinamica».

«L’illuminazione migliorata e il ray tracing forniranno una fedeltà visiva super nitida», si legge nella descrizione del gioco a fondo pagina.

«Mostrati in un 4K fresco, dinamico e con HDR, guardate mondi in-game smaglianti mentre lavorate per salvare l’universo».

Viene confermato che la modalità Performance punterà ad un frame rate di 60 fotogrammi al secondo, com’era stato anticipato.

Una soluzione simile, del resto, a quella adottata dal remake di Demon’s Souls e che potrebbe costituire un (doppio) standard per la next-gen di Sony.

Va notato comunque come il gioco abbia puntato principalmente sulla velocità dei caricamenti resa possibile dall’SSD come funzionalità primaria, non sulla risoluzione.

Per il momento, il titolo di Insomniac Games non ha ancora una data d’uscita, ma arriverà nella finestra di lancio di PS5.

Dopo l’esibizione di Spider-Man Remastered di ieri, questo costituisce il terzo gioco in sviluppo per PlayStation 5 presso la casa di Ted Price.