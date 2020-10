Demon’s Souls su PS5 con due modalità grafiche: ecco le differenze

La pagina del gioco sul sito PlayStation ufficiale ha confermato che Demon’s Souls per PS5 godrà di due modalità grafiche.

Una modalità darà la priorità alla risoluzione, puntando ai 4K per la massima espressione delle capacità tecniche della console next-gen.

Un’altra modalità, invece, avrà come obiettivo i 60fps, pur non raggiungendoli in maniera fissa ma con una soluzione sbloccata e dinamica, che cambierà, sebbene lievemente, a seconda dello scenario.

«I giocatori possono scegliere tra due modalità grafiche quando giocano a Demon’s Souls», si legge nella descrizione del titolo di lancio di PlayStation 5.

«La modalità 4K (con il gioco alla risoluzione 4K) e la modalità con frame rate elevato (con il gioco ad un frame rate obiettivo più alto)».

In questo modo, gli utenti potranno scegliere il tipo di esperienza che sarà più vicina ai propri gusti, senza tuttavia rinunciare a troppa della bellezza estetica del remake.

La modalità con frame rate elevato è stata utilizzata nell’ultima esibizione del gioco, allo showcase PlayStation di alcune settimane fa.

In quell’occasione, abbiamo scoperto che tale modalità verrà gestita alla risoluzione 1440p, dunque non eccessivamente inferiore al 4K di partenza.

Anche in questa modalità, ovviamente, sarà netto lo stacco tra il Demon’s Souls originale per PS3 e la nuova versione PS5, come testimoniato da un recente video confronto.

Il comparto visivo non è il solo ad avere ricevuto dei miglioramenti, però, e infatti il multiplayer ha mutuato un aspetto di Dark Souls III e Bloodborne.