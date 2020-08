Ratchet and Clank: Rift Apart girerà anche in 4K – ma solo a 30 fps

Se vi aspettavate che Ratchet and Clank: Rift Apart potesse girare a 60 fps e in 4K contemporaneamente, alla sua uscita su PS5, sappiate che non sarà così. A confermarlo è stata direttamente Insomniac Games, che intervistata tra le pagine della rivista giapponese Famitsu ha spiegato, nella persona del director Mike Daly, che saranno i giocatori a decidere a cosa dare priorità.

Il titolo, infatti, potrà girare in 4K, ma solo a 30 fps. Se, invece, preferite dare priorità al frame rate, allora potrete portarlo a 60 fps, ma scalando la risoluzione. Nelle parole di Daly:

Per questo gioco, ci siamo concentrati sul bilanciare l’azione alla bellezza grafica, consentendo così ai giocatori di scegliere tra due diverse risoluzioni e frame rate. Una scelta è quella per il 4K a 30 fps, l’altra è quella che offre una risoluzione inferiore (non viene precisato se 1080p o 1440p, ndr) a 60 fps. La nostra idea è di dare ai giocatori questa scelta.

Sull’argomento è intervenuto, nella stessa intervista, anche Daisuke Ishidate, producer per la localizzazione per Sony Interactive Entertainment Japan Asia, che ha spiegato:

A partire dal tardo periodo di PS3, abbiamo deciso di realizzare i giochi Ratchet and Clank con una bella grafica, eliminando i 60 fps che avevamo nell’epoca PS2 in favore dei 30 fps. Lo stesso gameplay è stato costruito dando per scontato di giocare a 30 fps. Questa volta, invece, i giocatori avranno la libertà di scegliere tra i 60 fps, come nell’epoca PS2, o una risoluzione più alta a 30 fps, come da PS3 in poi.

Vi ricordiamo che, sebbene Ratchet and Clank: Rift Apart non abbia ancora trovato una sua data di lancio nella serata di giovedì alla Gamescom, Insomniac ha anticipato che lo vedremo esordire «nella finestra di lancio di PS5». Non aspettiamocelo nel day-one, quindi, ma nemmeno qualche anno dopo il lancio della piattaforma – che da ultimi rumor potrebbe sbarcare sugli scaffali il 13 novembre o pochi giorni dopo.