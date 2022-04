Rainbow Six sta per tornare, gratis, ma non sulla piattaforma che credete voi

Ubisoft ha deciso di “rimpiccolire” il suo Rainbow Six Siege rilasciando prossimamente il nuovo Rainbow Six Mobile su dispositivi iOS e Android nel corso del 2022.

Il publisher d’oltralpe di giochi come Assassin’s Creed Valhalla ha quindi deciso di spingere l’acceleratore per quanto riguarda il mercato mobile.

Dopo Rainbow Six Extraction, che ha dimostrato come l’interesse verso il franchise sia ancora piuttosto alto, è ora il turno dei giocatori armati di smartphone (e non solo).

Come riportato anche da GamesRadar+, il free-to-play in arrivo non sarà un Rainbox Six in salsa Wordle o un titolo pensato solo ed esclusivamente per i giocatori casuali, ma qualcosa di molto vicino all’esperienza per piattaforme da casa.

Rimanendo fedele alle sue radici, Rainbow Six Mobile si concentrerà su scontri cinque contro cinque in partite PvP basate su una modalità chiamata Attacco contro Difesa.

«Gli attaccanti schiereranno droni di osservazione per ottenere informazioni e fare strategicamente breccia attraverso pareti, pavimenti e soffitti distruttibili, mentre i difensori barricheranno tutti i punti di ingresso e useranno telecamere spia o trappole per rendere sicura la loro posizione», ha spiegato Ubisoft.

E ancora, «mescolando la strategia con il lavoro di squadra, i giocatori proveranno il brivido di un intenso combattimento ravvicinato mentre si alterneranno tra l’attacco e la difesa per vincere su ogni fronte».

Gli operatori in-game includeranno alcuni volti decisamente familiari dell’universo di Rainbow Six Siege così come le location, come Banca e Confine, ben note a chiunque abbia passato un po’ di tempo nelle mappe del noto sparatutto tattico.

Lo sviluppo del gioco è guidato da un team dedicato in Ubisoft Montreal, casa delle grandi serie di successo di Ubisoft come Splinter Cell, Assassin’s Creed e Far Cry.

Ricordiamo anche che per una settimana i giocatori hanno potuto giocare Tom Clancy’s Rainbow Six Siege totalmente gratis.

Ma non solo: sempre Ubisoft ha dato alla luce una nuova tecnologia in grado di sviluppare giochi avanti di 10 anni, cosa questa davvero molto interessante.

Infine, il publisher francese è stato da poco colpito da un attacco informatico, costringendo l’azienda a resettare le password degli utenti.