Rainbow Six Quarantine gira sul vostro PC? Spuntano i requisiti

Se siete intenzionati a giocare il futuro Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine di Ubisoft sul vostro PC, probabilmente vi starete chiedendo quali requisiti siano quelli ideali per far rendere il gioco al massimo delle sue possibilità. Le prime indicazioni arrivano da un test tecnico attualmente in svolgimento, dal quale sono emerse in un leak segnalato dal sito DSOG quelle che sono le specifiche tecniche per il videogioco fratello del popolarissimo Rainbow Six Siege.

Stando alle richieste fatte a coloro che stanno partecipando ai test, il gioco non richiederebbe delle dotazioni particolarmente esose per dare il meglio di sé: in termini di GPU si parla di una AMD Radeon RX580 o di un NVIDIA 1660Ti, mentre le CPU raccomandate sono AMD Ryzen 5 1500X o Intel i7-4790K.

Rainbow Six Quarantine sarà il prossimo episodio della serie

Di seguito vi segnaliamo i requisiti emersi nel dettaglio, sottolineando che essendo il gioco in fase di test potrebbero cambiare prima della release finale per i giocatori.

Requisiti minimi di Rainbow Six: Quarantine

Per 1080p e 30fps a dettagli Low

CPU: AMD Ryzen3 1200 o Intel 15-4460

GPU: Radeon R9 290X 4GB o Nvidia GTX 960 4GB

RAM: 8GB

OS: Windows 10

Archiviazione: 60GB

Requisiti consigliati di Rainbow Six: Quarantine

Per 1080p e 60 fps a dettagli High

CPU: AMD Ryzen5 1500X o Intel i7-4790K

GPU: Radeon RX580 o Nvidia 1660Ti

RAM: 16GB

OS: Windows 10

Archiviazione: 60GB

Vi ricordiamo che ci sono dei movimenti dietro le quinte in corso per un nuovo nome commerciale da assegnare a Quarantine. Il riferimento alla quarantena, infatti, in questo periodo storico è ritenuto abbastanza infelice da Ubisoft, che sta ragionando sul nome definitivo e che ha confermato che non sarà quello che era emerso qualche settimana fa.

Sulle pagine di SpazioGames, come sempre, vi daremo notizia dei dettagli relativi al prossimo appuntamento con la storica serie nata dai romanzi di Tom Clancy appena ce ne saranno: non perdeteci di vista.