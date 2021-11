Questo volante Trustmaster per Xbox e PC è ora su Amazon con uno sconto del 28%! Approfittatene!

Stavate cercando un volante affidabile e di elevata qualità da usare con il vostro PC o Xbox (compresa Xbox Series X!S)? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di avere il volante Thrustmaster TS-XW Racer Sparco Competition Mod a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il volante Thrustmaster TS-XW Racer Sparco Competition Mod è una replica, in scala 1:1, dello Sparco P310 Competition ed è accompagnato da una doppia licenza ufficiale per Xbox e Windows. Il volante Thrustmaster TS-XW Racer Sparco Competition Mod fornisce un force feedback generato da un servomotore brushless da 40W con sistema di raffreddamento Motor Cooling Embedded.

Il volante Thrustmaster TS-XW Racer Sparco Competition Mod comprende anche una pedaliera solida e regolabile, con pedali e struttura interna interamente in metallo, mentre un sistema di ingranaggi a doppia cinghia, oltre all’asse dello sterzo montato su cuscinetti a sfera in metallo, assicura prestazioni di elevato livello.

Solitamente il volante Thrustmaster TS-XW Racer Sparco Competition Mod viene proposto a 699,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 502,99€, con uno sconto del 28%, pari a un risparmio reale di 197€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questo ottimo volante risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto usuale.

