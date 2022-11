Questo spot di God of War Ragnarok è la cosa più folle che vedrete oggi

La release di God of War Ragnarok è ormai dietro l’angolo, sebbene a quanto pare Sony ha ancora qualche asso nella manica, come ad esempio questo spot giapponese realmente fuori di testa.

Il sequel del classico action adventure uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è atteso sia su PS5 che su PS4 dal 9 novembre 2022.

Se già ieri Santa Monica Studios e il publisher giapponese hanno pubblicato uno spot del gioco con protagonisti Ben Stiller, John Travolta e LeBron James, quello che vedrete oggi va ancora oltre.

Come riportato anche da Push Square, infatti, sembra proprio che la campagna promozionale giapponese di God of War Ragnarok sia, come dire, un po’ diversa dalle altre.

Il signor Sato che canta e balla “Goddo Obu Woragnaroku no Uta” è una vera e propria delizia per gli occhi, oltre a rappresentare una visione da non perdere per ingannare l’attesa del tempo che ci separa dal lancio del gioco.

Nel filmato, visionabile in apertura di notizia, mostra Sato equipaggiato con le armi che ci si aspetta da Kratos e Atreus, come l’ascia del Leviatano e un arco con freccia.

Gli sfondi colorati e le canzoni decisamente allegre creano un vero e proprio contrasto unico con l’azione sanguinosa degli spezzoni di gioco inseriti in questo spot giapponese, sicuramente da vedere.

Il lancio di God of War Ragnarok per PS5 e PS4 è previsto tra una settimana esatta nel momento in cui scriviamo, e la nostra recensione di PS5 sarà pubblicata molto presto.

Nell’attesa, vi ricordiamo che da poco abbiamo provato l’epico viaggio norreno di Kratos e Atreus: leggi il nostro articolo rigorosamente spoiler-free e a cura del nostro Domenico Musicò.

Ma non solo: alcuni spoiler sulla storia di God of War Ragnarok siano trapelati prima della data di uscita del gioco, facendo innervosire pubblico e addetti ai lavori,