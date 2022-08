Quasi dieci anni dopo, Star Citizen ha raccolto oltre $494 milioni (ma ancora non si vede)

Era il 18 ottobre 2012 quando l’ambizioso progetto Star Citizen, una titanica esperienza che voleva portarci a vivere lo spazio come mai successo prima nei videogiochi, vedeva il lancio ufficiale della sua campagna di crowdfunding, che manco a dirlo si rivelò essere un successo.

Le prime pietre si erano in realtà mosse già da due anni prima e l’idea degli sviluppatori, oggi noti come Cloud Imperium Games, era quella di lanciare il progetto nel corso del 2014. Sappiamo che le cose non sono andate esattamente così.

Come fatto notare in queste ore sul noto forum ResetEra, infatti, sono passati parecchi anni e il gioco ha visto qua e là il lancio di piccole porzioni (i cosiddetti “moduli”), mentre ha deciso di separare la sua parte story-driven e single player in un progetto a parte, annunciato come Squadron 42 e sul quale attendiamo ugualmente novità.

Questo significa che, quasi dieci anni dopo il via della raccolta fondi, mentre Chris Roberts e il suo team continuano a lavorare sul progetto, non abbiamo ancora una data definitiva per il lancio a tutto tondo di Star Citizen – e, anzi, nemmeno più una road map, dal momento che non puoi disattendere una scadenza se non hai una scadenza.

I fondi raccolti da Star Citizen

In compenso, i numeri del denaro raccolto per supportarne la creazione sono davvero impressionanti: come evidenzia il sito ufficiale a questo indirizzo, infatti, al momento parliamo di $494.371.399 messi insieme dal 2012 al 2022. Considerando che il decennale sarà il prossimo mese di ottobre, sembra più che lecito aspettarsi che, per allora, si sia sfondato il muro dei 500 milioni di dollari.

Le donazioni, è interessante notarlo, sono arrivate da 4.043.192 differenti persone, il che significa che la donazione media è di poco più di 122 dollari per persona.

Vedremo se nel prossimo futuro ci saranno novità significative su una release vera e propria per il progetto Star Citizen, considerando che i numeri confermano quanti siano gli appassionati interessati alla sua simulazione spaziale che, in questi anni, hanno dovuto accontentarsi più che altro di un antipasto.