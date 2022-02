Star Citizen, per ovviare alle lamentele dei fan gli autori tagliano la roadmap

Continua la vicenda dell’ormai lunghissima attesa di Star Citizen, ambizioso gioco ambientato nello spazio sviluppato da Cloud Imperium Games.

Sappiamo bene che il titolo è stato annunciato ormai ben 10 anni fa e, nonostante la corposa campagna di crowfunding che ha raggiunto cifre astronomiche, rimane sempre congelato nel tempo in una fase alpha che sembra non terminare mai.

Lo sviluppo del gioco è stato, senza ombra di dubbio, controverso. La casa di sviluppo è stata per molti anni sulla bocca di tutti poiché incapace di fornire né una data d’uscita né una seppur vaga finestra temporale di lancio.

Il clima attorno al titolo spaziale è spesso costellato da negatività e amarezza, tanto da essere stato accusato anche di pubblicità ingannevole.

A causa dei continui rinvii e delle promesse non mantenute, CIG ha deciso di rendere più vaga la roadmap dello sviluppo di Star Citizen, in modo da non dare false speranze ai giocatori e soprattutto per evitare le loro conseguenti lamentele.

In un lungo post, Cloud Imperium Games ha spiegato che stanno tagliando la sezione del calendario della roadmap pubblica poiché ogni volta che qualcosa veniva rinviato creava malcontento nel pubblico.

A quanto pare era specificato proprio nel piano di aggiornamento che solamente gli update più vicini fossero i più certi, per cui il rinvio di alcuni di questi era messo in programma.

«È diventato notevolmente chiaro che, nonostante i nostri sforzi per rendere nota la fluidità dello sviluppo e come non si dovrebbe fare affidamento sulle feature contrassegnate come Provvisorie, l’attenzione generale di molti dei nostri giocatori più appassionati ha continuato a portarli a interpretare qualsiasi cosa inserita nella Release View come una promessa. […] Il loro continuo rumore [dei giocatori che si lamento per i rinvii] ogni volta che spostiamo gli aggiornamenti, è diventato una distrazione all’interno di CIG».

Nonostante le parole appena riportate risulta comprensibile l’amarezza dei giocatori che hanno aspettato 10 anni per scoprire di più su un gioco di cui si sa a malapena qualcosa e che non ha alcuna finestra di lancio all’orizzonte.

Se anche voi siete affascinati da questa bizzarra vicenda, sappiate che oltretutto c’è già in programma un ulteriore DLC dal costo decisamente elevato.