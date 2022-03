Quantum Error, l’horror cosmico si mostra in un nuovo trailer su PS5

Era da parecchio tempo che non si sentiva più parlare di Quantum Error, l’horror cosmico sviluppato da TeamKill Media.

Annunciato ormai qualche anno fa, il gioco – ispirato a classici che rispondono ai nomi di Doom e Dead Space – sarebbe dovuto uscire in esclusiva per console PlayStation 5 e PlayStation 4, salvo poi l’arrivo della notizia che vedeva la conferma ufficiale della sua release anche per le console Microsoft Xbox Series X|S.

Sebbene ancora non ci siano notizie certe riguardo la sua data d’uscita, il team ha adesso pubblicato un nuovo story teaser trailer in Unreal Engine 5, catturato direttamente dalla versione della console next-gen di casa Sony.

Si tratta quindi del primo video PS5 di Quantum Error, e ve lo riportiamo qui di seguito:

Il gioco è ambientato in un futuro distopico, in cui viene realizzata una particolare tecnologia che viene integrata nel sistema nervoso delle persone, e di cui sono provvisti tutti gli abitanti della Terra.

Nella descrizione del teaser trailer leggiamo:

Quando la Monad Quantum Research Facility – a 30 miglia dalla costa californiana – viene attaccata da un’entità sconosciuta, inghiottendo il complesso nelle fiamme e mettendolo in un blocco totale di contenimento, viene inviata una richiesta di soccorso al Garboa Fire Department a San Francisco, California. Il capo di pompieri Sturgis risponde alla chiamata e manda te, il capitano Jacob Thomas, il tuo partner Shane Costa e una squadra in elicottero alla struttura Monad. La tua missione è semplice: salvare quante più vite possibili dal complesso in fiamme e andartene. Tuttavia, quella che inizia come una missione di salvataggio precipita rapidamente nell’oscurità, quando arrivi e scopri che le cose non sono come sembrano.

Nell’attesa di sapere qualcos’altro su questo atteso nuovo horror, che sembra essere davvero molto ambizioso, potete leggere la nostra corposa anteprima, qui sulle pagine di SpazioGames.