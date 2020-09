Quantum Error, l’horror cosmico arriverà anche su Xbox Series X/S

Lo sviluppatore TeamKill Media ha comunicato che pubblicherà il suo “horror cosmico” in prima persona Quantum Error anche per le piattaforme Xbox Series, oltre che per Playstation 5 e Playstation 4 come precedentemente annunciato. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Il gioco sarà ambientato in un futuro distopico in cui la compagnia Monad ha realizzato una tecnologia che viene integrata nel sistema nervoso delle persone – e ormai tutti gli abitanti della Terra la portano con sé. Tuttavia, al centro di un mondo in cui Monad ormai spadroneggia, si verifica l’irreparabile: nella premessa del gioco, il quartier generale della compagnia viene attaccato da forze sconosciute.

È qui che entrerà in gioco Jacob Thomas, il vigile del fuoco di cui vestiremo i panni del gioco. Inviato insieme al collega Shane Costa presso la sede di Monad, a San Francisco, per vedere se ci sono dei sopravvissuti, Thomas scoprirà che qualcosa è andato anche peggio del previsto.

Per saperne di più sul gioco, ispirato a classici come Doom e Dead Space, vi consigliamo di leggere (o rileggere) la nostra corposa anteprima.