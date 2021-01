Quanto valgono i giochi che ci ha regalato Epic Games?

Per salute il 2020 Epic Games ha proposto sul suo Epic Games Store ben quindici videogiochi gratuiti, uno al giorno fino al 31 dicembre, di cui abbiamo dato conto sulle nostre pagine. Si tratta di un numero di videogiochi considerevole, anche tenendo conto che per averli bastava solo avere un account e premere “ottieni”, scaricandoli poi a piacimento quando si vuole, come se fossero stati normalmente comprati.

Per provare a farci un’idea dell’entità di questi regali, abbiamo deciso di vedere quanto avremmo speso se anziché gratis li avessimo avuti comprandoli al normale prezzo di listino. Esatto: è una cosa molto indelicata e che non dovete mai fare con i regali che vi fanno i vostri amici e parenti!

Epic Games ha regalato 15 videogiochi ai suoi utenti

Di seguito, ecco il prezzo standard dei diversi giochi proposti gratis da Epic Games Store:

Cities Skylines : 24,99€

: 24,99€ Oddworld: New ‘n’ Tasty : 15,99€

: 15,99€ The Long Dark : 24,99€

: 24,99€ Defense Grid : 7,99€

: 7,99€ Alien Isolation : 36,99€

: 36,99€ Metro 2033 Redux : 19,99€

: 19,99€ Tropico 5 : 19,99€

: 19,99€ Inside : 15,99€

: 15,99€ Darkest Dungeon : 22,99€

: 22,99€ My Time at Portia : 29,99€

: 29,99€ Night in the Woods : 15,99€

: 15,99€ Stranded Deep : 14,99€

: 14,99€ Solitairica : 7,99€

: 7,99€ Torchlight II : 18,99€

: 18,99€ Jurassic World Evolution: 44,99€

Sommando il valore di tutti i giochi, quindi, Epic Games ha regalato videogame per 322,85€ a ciascun giocatore che li abbia riscattati tutti – e questa sarebbe stata la cifra che avreste speso se, invece, li aveste acquistati.

Inoltre, Jurassic World Evolution, l’ultimo della lista e che rimarrà disponibile gratis fino al prossimo 7 gennaio, quando si tornerà alla normale formula settimanale dei titoli in regalo presso lo store, è stato sicuramente considerato come il gran finale in virtù del fatto che sia il più costoso tra i giochi dell’intero pacchetto.