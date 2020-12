Epic Games Store: i regali finiscono con l’ultimo gioco gratis, eccolo!

Siamo arrivati al termine delle promozioni natalizie di Epic Games Store, che come aveva promesso ha regalato a tutti i giocatori ben quindici videogiochi, fino al 31 dicembre – uno al giorno – da riscattare senza nessun esborso. A partire dalle ore 17.00 potete mettere le mani sull’ultimo: si tratta di Jurassic World Evolution, in cui potete costruire il vostro personalissimo mondo giurassico servendovi di bioingegneria e divertendovi in compagnia di – beh, è abbastanza chiaro dal titolo – dinosauri di ogni genere.

Potete procedere a riscattare il gioco, normalmente venduto a 44,99€, a questo indirizzo, dove rimarrà disponibile fino al 7 gennaio. Se non sapete come fare perché non avete mai approfittato dell’iniziativa dei giochi gratuiti di Epic Games Store, di seguito trovate la nostra guida passo passo.

Come avere i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.