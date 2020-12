Quanto tempo ci vorrà per sistemare Cyberpunk 2077 su console?

Cyberpunk 2077 su console rimane un mistero e in tanti si stanno chiedendo se, come e quando le prestazioni su PS4/PS4 Pro e Xbox One/Xbox One X verranno sistemate.

Digital Foundry ha provato ad elaborare una propria roadmap basandosi sullo stato attuale del gioco, sul lavoro che fu svolto al tempo su The Witcher 3: Wild Hunt e sulle patch promesse da CD Projekt RED da qui a febbraio.

Lo studio polacco ha promesso che non baderà a spese per venire incontro ai suoi consumatori e riconquistarne la fiducia dopo la debacle del day one del 10 dicembre.

«La programmazione delle patch che la compagnia sta suggerendo punta ad un gioco che ha bisogno di settimane se non di mesi di ulteriore tempo di sviluppo», si legge in un’analisi dell’etichetta tech.

«La sfida davanti a CDPR è enorme. Sulla base di un frame rate che può scendere nella decina, lo sforzo ingegneristico richiesto per migliorare il gioco per farlo girare bene sulla CPU Jaguar della scorsa generazione sarà straordinario», osserva l’analisi.

«Con The Witcher 3, abbiamo visto miglioramenti significati con l’uscita delle nuove patch e scene complesse come Novigrad e il famoso Crookback Bog sono migliorate col tempo, quindi c’è speranza che qualcosa possa essere fatto qui per migliorare la situazione. Ma, ad esser franchi, l’idea di aggiungere il 50% in più di performance o persino raddoppiare il frame rate in Cyberpunk 2077 è una domanda fenomenale per gli sviluppatori».

L’impressione di Digital Foundry è che «il gioco sia semplicemente troppo ambizioso per gran parte del datato hardware console».

La speranza è che «attraverso i mesi seguenti, CD Projekt RED possa dimostrare che ci sbagliamo, fornendo un’esperienza stabile e bug-free raggiunga il suo target dei 30 fotogrammi al secondo».

Vi ricordiamo che vi abbiamo proposto un video confronto relativo alle versioni Xbox, sia old-gen che next-gen, che rende molto bene l’idea della situazione attuale del gioco.

Su PlayStation, tra PS4 e PS5, la situazione non è del resto di granché migliore, e anche lì ci sarà da intervenire il prima, e il meglio, possibile.