Quanto sono grandi PS5 e Xbox Series X? Vediamole in queste immagini

La questione relativa alle dimensioni delle console next-gen è una delle più chiacchierate di questi giorni, considerando che Microsoft con Xbox Series S ha voluto sottolineare quanto contenute siano le sue dimensioni, mentre abbiamo appreso che PlayStation 5 sarà addirittura alta 39 centimetri, risultando come la console dal corpo più imponente di sempre.

Dal momento che conosciamo tutte le misure della next-gen, l’illustratore giapponese Keisawada ha deciso di realizzare delle immagini che mettono PS5 e Xbox Series X fianco a fianco con alcuni oggetti già nelle nostre case, e che mantenendone fedeli le proporzioni mostrano quindi come potrebbe cambiare l’aspetto della nostra postazione.

Vediamo così PS5 accanto a un televisore lungo 73 cm e vicina a Nintendo Switch nella sua base. In un’altra serie di illustrazioni, invece, vediamo la console Sony sia orizzontale che verticale, mentre si affianca a Xbox Series X, a Nintendo Switch e anche a PS4 in posizione verticale. Vediamo anche le due console next-gen fianco a fianco con il televisore – un’immagine che ancora più delle altre ci dà un’idea molto chiara dell’ingombro previsto per entrambe.

Infine, c’è spazio anche per Xbox Series S, che si mostra effettivamente molto contenuta rispetto alle altre sorelle di prossima generazione.

Potete vedere tutte le illustrazioni nei tweet condivisi dall’artista sul suo profilo ufficiale.

Vi ricordiamo che l’uscita di PS5 è attesa per il 19 novembre in Europa a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la Digital Edition (uguale nelle specifiche, ma priva di Blu-Ray). Xbox Series X|S arriveranno il il 10 novembre rispettivamente a 499,99€ e 299,99€. I pre-ordini di PS5 sono già aperti, quelli della console Microsoft saranno lanciati il 22 settembre alle ore 9.00 italiane.