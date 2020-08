Quanto peserà FIFA 21?

Il mercato dei videogiochi è sempre più digitale, quindi è legittimo domandarsi quanto spazio sia necessario tenere libero in attesa dell’uscita di un titolo che si sta aspettando da un po’. Nel caso di FIFA 21, a venirci in soccorso è stato lo store ufficiale Microsoft, che aggiornando la pagina del titolo di calcio per Xbox One ha anche svelato anzitempo quello che sarà lo spazio libero necessario per installare una copia sulla vostra console.

Secondo la pagina, che trovate a questo indirizzo, il peso del download del gioco sarà pari a 50,01 GB – una dimensione in linea con quella dell’attuale FIFA 20, che arrivava intorno ai 50 GB. In questo caso, il peso da riferimento all’edizione Xbox One del titolo, ma è lecito aspettarsi dimensioni simili anche per la controparte PS4.

Vi ricordiamo anche che nei giorni scorsi il nostro Paolo Sirio ha seguito da vicino tutte le novità di FIFA 21, testando approfonditamente il gioco e proponendovi articoli per ciascuna delle sue peculiarità: in una prima anteprima abbiamo visto tutte le innovazioni per il gameplay, per poi dedicarci alla modalità online FUT, all’erede di FIFA Street Volta e all’attesa Carriera, rinnovata in stile Football Manager.

L’uscita del gioco di calcio è attesa per il prossimo 9 ottobre, quando esordirà anche su PC e, con una Legacy Edition che aggiornerà i contenuti (ma non il gameplay, il comparto tecnico e la grafica), su Nintendo Switch. In futuro, il prossimo FIFA – che è appena diventato il gioco ufficiale di Milan e Inter – arriverà anche su PS5 e Xbox Series X.