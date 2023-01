Quanto è uguale la serie TV di The Last of Us al videogioco? Ecco la video comparativa definitiva

La serie HBO su The Last of Us è disponibile da pochi giorni, tanto che continuano a emergere dettagli e curiosità sullo show, incluse video comparative davvero interessanti.

La prima stagione, che racconta la storia del primo videogioco (che trovate nel remake PS5 su Amazon) ha numerose somiglianze col capolavoro Naughty Dog.

Ora, dopo che è emerso che The Last of Us nasconde anche curiosi riferimenti alla Part II uscita su PS4, è di nuovo tempo di paragoni.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, un nuovo video di confronto tra The Last of Us di HBO e The Last of Us Part I mostra quanto lo show sia fedele al gioco.

Ora che il primo episodio della serie è stato rilasciato, lo YouTuber “ElAnalistaDebits” ha pubblicato un filmato nel quale vengono messi in evidenza i dettagli, le differenze e le somiglianze tra il gioco e la serie televisiva.

Si prega di notare che il video in questione contiene spoiler, quindi se non avete ancora giocato al gioco o non avete ancora visto il primo episodio della serie TV, sarebbe meglio stare alla larga.

Trovate il filmato poco sotto, nel player dedicato.

Il video mostra chiaramente la ricostruzione davvero molto fedele di scene e oggetti iconici del gioco. nonché anche diverse somiglianze tra i vestiti dello show e quelli dei personaggi nel videogame.

Ricordiamo ad ogni modo che ci sono chiare differenze tra lo show e il gioco, in particolare l’assenza di spore, come confermato alcune settimane fa.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»

Infine, il primo episodio della serie si apre con un talk show, in cui uno scienziato spiega quanto sono pericolosi i funghi per la razza umana.