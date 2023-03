Final Fantasy XVI avrà una difficoltà segreta con il New Game+, con battaglie «completamente diverse»

Fin da quando siamo volati a Londra per mettere le mani su Final Fantasy XVI, con un’anteprima ricca di video gameplay di cui vi abbiamo dato conto, è stata forte la sensazione che il titolo di Naoki Yoshida (già eroe del destino di Final Fantasy XIV) avesse una pervasiva anima action.

Questo, come vi abbiamo raccontato nell’articolo, non significa però che Square Enix vuole allontanare i giocatori meno agili dall’avventura fantasy di Clive e compagni.

Come vi avevamo anticipato e come confermato dal publisher a PlayStation Blog Ufficiale, infatti, sarà possibile farsi “aiutare” da alcuni accessori, che permetteranno di rendere un po’ più morbidi i tempi di reazione richiesti dalle fasi action.

In merito ai livelli di difficoltà di Final Fantasy XVI, sul Blog leggiamo:

«Non ci sarà bisogno di scegliere fra facile, normale o difficile al momento di avviare una partita per la prima volta. Avrete a disposizione due opzioni: azione e storia. Entrambe garantiscono la stessa esperienza di gioco: i nemici saranno altrettanto feroci nella modalità storia così come nella modalità azione. L’unica differenza sarà che, scegliendo la modalità storia, avrete a disposizione un set di accessori particolare fin dall’inizio».

Questo set di accessori, come già vi aveva anticipato il nostro Silvio Mazzitelli, offrirà alcune facilitazioni, a seconda di quali si sceglie di equipaggiare.

In totale saranno cinque e nella difficoltà Storia potrete equipaggiarne due fin da subito. «Un accessorio rallenta il tempo, facilitando le schivate perfette, mentre un altro automatizza completamente i comandi di Torgal (il cane fedele compagno di Clive)» spiega nel dettaglio PS Blog. «Un altro ancora automatizza l’uso delle pozioni quando la vostra salute scarseggia, mentre il quarto schiva automaticamente gli attacchi al posto vostro».

Confermato, come vi avevamo detto, che ci sarà anche un accessorio che permetterà di concatenare in automatico le combo e le mosse finali premendo un singolo tasto: se, insomma, volete puntare ad un’alta spettacolarità senza che vi facciano male le dita, è un ottimo modo per godersi il gioco e i suoi effetti pirotecnici.

«Grazie a questi accessori, Final Fantasy XVI è accessibile per una gran varietà di giocatori, indipendentemente dalla loro esperienza coi giochi action» viene precisato.

Final Fantasy XVI e la difficoltà del New Game+

Attenzione, però, perché viene precisato che sarà possibile avere filo da torcere, per i giocatori più esperti, con il New Game+. Una volta completata una prima run, infatti, si sbloccherà un nuovo livello di difficoltà segreto, curiosamente battezzato proprio “Final Fantasy”, dove ci saranno delle novità significative e non semplicemente nemici più forti.

Come leggiamo su PS Blog:

«La difficoltà è ancora superiore nella terza modalità, che potrete scegliere solo dopo aver completate il gioco. Appropriatamente chiamata “Final Fantasy”, la modalità Nuova partita+ presenta una sfida aggiuntiva a coloro che vorranno affrontarla: non solo i nemici saranno più forti, ma anche più numerosi e dovrete affrontare battaglie completamente diverse».

Siamo decisamente curiosi di scoprire in che modo si potranno affrontare battaglie completamente diverse: che ci siano boss inediti? Che si comportino, magari, in modi diversi rispetto alla prima run, costringendo a un nuovo approccio durante la sfida?

Ormai non manca più tanto per scoprirlo: l’uscita di Final Fantasy XVI è fissata per il 22 giugno prossimo su PS5 (potete prenotarlo su Amazon) e il gioco è decisamente sotto i riflettori, anche più del solito, da qualche ora.

Se ve la siete persa, vi ricordiamo anche la riflessione di Naoki Yoshida sulla nomenclatura dei “JRPG”, che chiede di non usare per la sua nuova creatura – e per un motivo ben preciso.

Per ingannare l’attesa, vi ricordiamo, ci sarà ufficialmente anche una demo, sebbene sia destinata ad anticipare solo di poche settimane la release finale.