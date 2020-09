Mentre gli appassionati sono in fervente attesa per il lancio del gioco, qualcuno ha già platinato Cyberpunk 2077.

A due mesi dal day one di metà novembre, apprendiamo così che il titolo di CD Projekt RED è giocabile dall’inizio alla fine.

Questo dovrebbe garantire prima di tutto che non dovrebbero esserci ulteriori ritardi sul day one programmato tra due mesi, e in secondo luogo che presto potrebbe arrivare l’annuncio dell’ingresso nella fase Gold che chiude lo sviluppo.

Just a normal day at work. pic.twitter.com/BYGs8Mmi2W — Łukasz Babiel (@pjpkowski) September 14, 2020

Questo “qualcuno” altri non è che Lukasz Babiel, responsabile della QA che si sta occupando di testare da cima a fondo il nuovo RPG dei creatori di The Witcher.

«Solo un giorno normale a lavoro», ha spiegato Babiel ironicamente, mostrando con fierezza il suo traguardo.

Come vediamo dall’immagine ritagliata da PS4, il gioco ha 1 trofeo di platino ovviamente, 1 oro, 37 d’argento e 26 di bronzo.

Potrebbero esserci delle variazioni da qui al lancio, ma la lista sembra essere piuttosto attendibile vista la fonte.

Non sappiamo, per il momento, se ci saranno richieste particolarmente esotiche per il completamento al 100% di Cyberpunk 2077.

Se ne potrebbe parlare già questa settimana, dal momento che il prossimo appuntamento con Night City Wire è fissato al 18 settembre.

Presto saranno disponibili anche nuove informazioni sui contenuti post-lancio, che includeranno almeno due grandi espansioni.