Quali sono i videogiochi più lunghi del 2021? La classifica è una sorpresa

Alla fine di ogni anno è tempo di fare i bilanci per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, ed è sempre divertente vedere le classifiche.

Se It Takes Two si è portato a casa la statuetta come gioco dell’anno ai The Game Awards 2021, ci sono tante altre cose che si possono tenere in considerazione.

Ad esempio, quale è stata la console più venduta del 2021? La risposta può sembrare scontata, ma la vincitrice perde il confronto con Wii U addirittura.

C’è anche chi ha vinto il premio come uno dei videogiochi più ecologici del 2021, ed è un titolo che non vi potete sicuramente aspettare.

Come detto ci sono tante classifiche che si possono fare alla fine dell’anno, e alcune sono molto divertenti perché ci fanno scoprire e riscoprire l’annata dei nostri videogiochi preferiti.

Ad esempio, quali sono i videogiochi più lunghi del 2021? Quelli che ci hanno tenuto più impegnati di tutti e, nel marasma di uscite, ci hanno costretto a gestire il nostro tempo con attenzione.

Secondo le classifiche di How Long to Beat, il celebre sito che raccoglie i dati delle durate di tutti i videogiochi, il vincitore è Pathfinder Wrath of the Righteous.

A sorpresa, il videogioco più longevo del 2021 è la seconda iterazione del franchise videoludico ispirato al gioco di ruolo cartaceo Pathfinder.

Il quale domina una classifica con tanti nomi interessanti, ecco la top 10:

Pathfinder: Wrath of the Righteous | 123 ore Valheim | 94 ore Dyson Sphere Program | 85 ore Nioh 2: Complete Edition | 76 ore Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | 68 ore Bravely Default II | 67 ore Shin Megami Tensei V | 62 ore Death Stranding: Director’s Cut | 59 ore Tales of Arise | 58 ore Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | 53 ore

Questa top 10 contiene un sacco di nomi interessanti, tante avventure videoludiche corpose e piene di contenuti per i giocatori, ma Pathfinder Wrath of the Righteous domina forte del suo essere un CRPG vecchia scuola pachidermico.

Un nome che ci saremmo aspettati di vedere è quello di Shin Megami Tensei V che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è un JRPG davvero colossale.

Curioso vedere il nome di Valheim che, dopo un entusiasmo iniziale a ridosso dell’uscita, è un titolo che si è eclissato abbastanza in fretta.