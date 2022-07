Qualcuno ha rispolverato il primo The Witcher per un progetto unico

CD Projekt RED non ha mai dimenticato il franchise di The Witcher, visto e considerato che prossimamente è in arrivo un nuovo gioco ispirato alla saga.

Dopo il successo del terzo episodio, che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole (e basso), la serie con protagonista Geralt di Rivia continuerà, forse con un protagonista nuovo di zecca.

Il nuovo capitolo next-gen annunciato pochi mesi fa, infatti, promette di offrire un’avventura inedita mai vista prima, non necessariamente un semplice The Witcher 4.

Questo senza contare anche il recente rilascio di Gwent Rogue Mage, prequel incentrato sul minigioco di carte di The Witcher. Ora, però, un fan ha ben pensato di rispolverare il primo episodio del franchise per un progetto legato alla VR.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder “Patryk Loan” ha rilasciato una nuova versione davvero molto interessante della mod VR per il primo capitolo di The Witcher.

Secondo l’autore, la modalità Prologo del gioco è ora completamente giocabile in realtà virtuale, per un risultato finale davvero sorprendente.

Entrando nei dettagli, questa è la seconda versione di questa mod per il primo The Witcher: il modder ha rifatto da zero il codice centrale del gameplay. Poco sotto, un video.

Inoltre, Loan ha anche aggiunto un sistema di giocatori VR e un sistema di interazione VR, con tanto di combat system riveduto e corretto, tutorial e scene tagliate.

Infine, i giocatori VR possono aspettarsi di trovare vari Easter Egg, nuovi Shaders, nuovi effetti di correzione del colore, così come musica e oltre 200 suoni tratti dal gioco originale.

È possibile scaricare questa divertente mod VR del titolo CDPR da questo indirizzo, ovviamente in forma totalmente gratuita.

