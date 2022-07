Gwent Rogue Mage disponibile ora: ecco dove scaricare lo spin-off di The Witcher

CD Projekt RED non ha alcuna intenzione di abbandonare il franchise di The Witcher, visto e considerato che proprio oggi ha deciso di rilasciare un nuovo gioco ispirato alla saga.

Dopo il successo del terzo capitolo, che trovate su Amazon, la saga di Geralt di Rivia ha infatti guadagnato una popolarità davvero fuori scala.

Così, mentre i fan sono in religiosa attesa del nuovo capitolo next-gen già annunciato tempo fa, è ora tempo di ingannare l’attesa con una novità davvero molto interessante.

Quindi, dopo l’annuncio avvenuto durante la giornata di ieri, è ora il turno di mettere le mani sul nuovo Gwent Rogue Mage.

Per chi non lo sapesse si tratta di un roguelike basato sulle regole del gioco di carte di The Witcher, poi diventato un titolo standalone, in uscita a partire dalla giornata di oggi, 7 luglio 2022, per PC, iOS e Android.

Come scaricare Gwent Rogue Mage senza troppi problemi? Semplice: per tutti i possessori di device Android, basterà collegarsi al Google Play Store e procedere all’acquisto.

Per tutti gli altri, vale a dire iOS App Store, Steam store e GOG store, basterà essere reindirizzati nei rispettivi negozi online ed effettuare il download del gioco, al prezzo di 9,99 dollari.

Un’edizione premium, che include skin di gioco, elementi cosmetici e pacchetti di carte per il gioco multiplayer, è invece disponibile al prezzo di 19,99 dollari.

La trama di Gwent Rogue Mage fungerà da prequel di tutta la saga di The Witcher, visto che la storia si svolge centinaia di anni prima della nascita di Geralt: i giocatori vestiranno infatti i panni del mago Alzur mentre tenta di creare il primo witcher di sempre.

Non è la prima volta che uno spin-off rende ancora più bella la saga fantasy di CDPR: Thronebreaker si è infatti rivelato essere un’esperienza di grande valore e perfettamente in linea con i toni del franchise.

Ma non solo: stando alle prime analisi dei fan, Ciri potrebbe giocare un ruolo molto importante, magari proprio da protagonista, nel nuovo The Witcher.