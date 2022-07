Qualcuno ha ricreato la nave di Super Mario Odyssey… con la spazzatura

Super Mario Odyssey, come una buona parte dei capitoli principali della saga, gode di un affetto smisurato da parte dei fan.

Il titolo per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon, è riuscito a mettere in scena una sequenza di idee di gameplay fenomenale.

Anche in versione VR, grazie al visore Nintendo Labo che rende Odyssey il plaform in realtà virtuale più strano che c’è.

Un gioco così amato che i fan hanno provato a ricrearlo anche in altri videogiochi del franchise, con risultati anche molto apprezzabili.

Spesso vi abbiamo riportato le creazioni dei fan delle saghe più famose, e altrettanto spesso ci siamo stupiti.

Quando pensavamo di averle viste tutte, oggi scopriamo che qualcuno ha ricreato l’astronave di Super Mario Odyssey con la spazzatura.

Come riporta Destructoid, qualcuno si è dato da fare per cimentarsi nel riciclaggio creativo, se così possiamo chiamarlo in un certo senso.

Dalla mente di Studson Studio, la spazzatura in particolar modo plastica può diventare il velivolo con cui Mario fa le sue scorribande nell’ultima avventura per Switch.

E il processo creativo è forse più affascinante, perché ci vuole una mente davvero creativa per trovare l’arte nella spazzatura.

Lo potete trovare qui sotto:

Come tutte le creazioni dei content creator, si tratta di un’impresa di ingegneria, arte, e tanta passione per i videogiochi. Il tutto con un livello di dettaglio veramente impressionante.

Ce ne sono molte nel canale YouTube, e vi consigliamo di guardarlo se volete perdervi in queste splendide opere.

Chissà se ne faranno altre anche quando sarà uscito il film di Super Mario, che sembra essere a buon punto e di cui non vediamo l’ora di vedere un trailer.

Nel frattempo Chris Pratt sembra molto convinto e fiero del suo lavoro, tanto che i fan di Mario potranno stare tranquilli e godersi qualcosa di mai visto prima.