Super Mario Bros. Il Film sarà “qualcosa mai sentito prima”: garantisce Chris Pratt

Continuano a trapelare interessanti dettagli per il film più atteso dai fan Nintendo in tutto il mondo, questa volta dal suo interprete principale, dedicato al celebre universo videoludico di Super Mario Bros.

Chris Pratt, l’attore scelto per interpretare Super Mario, è infatti tornato a parlare del modo in cui interpreterà la celebre mascotte Nintendo protagonista di tanti videogiochi di successo, come il recente Mario Strikers Battle League Football (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon).

Poche ore dopo che il CEO di Illumination aveva confermato che lo sviluppo del film è ormai arrivato al 75%, elogiando anche l’interpretazione proprio di Chris Pratt, lo stesso attore è tornato sull’argomento e svelare che la sua voce sarà «qualcosa di mai sentito prima».

In un’intervista rilasciata a Variety (via Screen Rant), la star di Jurassic World ha infatti sottolineato che la voce che ascolteremo nel film di Super Mario Bros. sarà completamente originale.

In particolare, ha voluto sottolineare di aver adattato la sua interpretazione al format del film: trattandosi di un lungometraggio animato, i fan non dovranno aspettarsi lo stesso tipo di recitazione a cui abbiamo potuto assistere nelle sue ultime produzioni cinematografiche.

«Ho lavorato a stretto contatto con i registi, ho provato un paio di cose ed ho fatto qualcosa di cui sono davvero orgoglioso: non vedo l’ora che le persone possano vederlo e sentirlo. È un doppiaggio narrativo animato. Non è un film live-action. Non indosserò una tuta da idraulico per correre dappertutto. Sto dando la voce a un personaggio animato, che è stata aggiornata e sarà qualcosa che non avrete mai sentito prima nel mondo di Mario».

Le parole di Chris Pratt sembrano dunque essere l’ennesima conferma al fatto che il Mario che vedremo nel film sarà completamente unico: non dovremmo dunque vedere il suo tipico accento italo-americano, scelta che aveva già generato forti discussioni.

Tuttavia, Illumination sembra essere pienamente soddisfatta dal lavoro svolto, motivo per il quale non ci resta che attendere di scoprire noi stessi il film di Super Mario Bros. in azione, magari con il primo trailer ufficiale.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questo lungometraggio, i primi leak avrebbero già lasciato trapelare alcune importanti informazioni: alla fine potrebbe infatti trattarsi di un musical.