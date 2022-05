Qualcuno ha portato Elden Ring anche alla laurea

Elden Ring non ha mai smesso di essere il gioco del momento, e si è imposto nei mesi di inizio anno diventando un vero e proprio must have per tutti i fan del suolslike e non.

Il capolavoro FromSoftware (che potete acquistare su Amazon al miglior prezzo) è famoso anche per la sua spropositata quantità di nemici e boss davvero difficili, in grado di regalare ai giocatori degli scontri al cardiopalma indimenticabili.

Uno dei boss più ostici dell’intero gioco è senza dubbio Malenia, Lama di Miquella, che con i suoi potentissimi attacchi mette a dura prova le capacità dei giocatori (e anche la loro pazienza).

Dopo che Elden Ring ha conosciuto un vero e proprio eroe, che ha aiutato tanti Senzaluce ha sconfiggere questo potente nemico, ora qualcuno ha deciso di rendere omaggio a Malenia in un modo davvero particolare.

L’utente Reddit Sirensbloodbath ha infatti scelto di decorare il proprio cappello di laurea con una riproduzione della Grande Runa di Malenia, con tanto di elementi caratteristici che i fan del gioco non tarderanno a riconoscere.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, così come nella lore di Elden Ring, la Grande Runa di Malenia è stata corrotta dalla marcescenza scarlatta, la stessa che corrompe il boss stesso.

Questa particolare condizione è stata resa egregiamente dai dettagli della decorazione, con degli elementi floreali che sbocciano lungo tutto il design della Runa.

Il riferimento al boss è certamente evidente a tutti i fan del gioco, ma chi non dovesse essere pratico dell’ultimo soulslike di From giudicherebbe la decorazione solamente come una semplice ed elegante aggiunta a questo distintivo capo d’abbigliamento da indossare in un’occasione così speciale come la laurea.

Elden Ring però non smette di riservarci sorprese, e qualcuno ha anche trovato la tattica perfetta per battere uno dei nemici più ostici del titolo.

Infine, in barba alla difficoltà, un giocatore ha sconfitto Soldier of Godrick in un solo colpo, ecco come.