Qualcuno ha creato The Legend of Zelda VR, ma è terrificante a dir poco

The Legend of Zelda non ha mai avuto una versione in realtà virtuale, e il motivo è che sarebbe letteralmente un incubo.

Anche se, grazie al Kit VR di Nintendo Labo (che potete ancora trovare su Amazon), Breath of the Wild si è reinventato come gioco VR con risultati non troppo eccezionali.

Una tecnologia che, in generale, pur avendo registrato un buon successo dopo l’exploit del primo Oculus Quest (recentemente abbandonato) non è mai diventata troppo diffusa.

Ci riprova invece PlayStation VR 2, con la nuova generazione di realtà virtuale che, stando agli analisti, potrebbe avere una buona vita e un bel successo.

Ma è meglio che qualcuno non provi a far diventare The Legend of Zelda un titolo VR perché, come dimostrato da una recente creazione, può diventare un titolo horror.

Online è infatti emerso un remake in realtà virtuale dell’originale Zelda per NES, classe 1986. Può sembrare un’idea geniale, o almeno curiosa, se non fosse che il risultato finale è tutto meno che intrigante.

Pubblicato da Sugary Noe, appassionato nipponico di VR, The Legend of Zelda VR sembra la versione colorata di Doom ma con un colorato umore da horror pixelato.

Cosa significa? Questo:

L’avventura concepita da Shigeru Miyamoto per essere un inno alla libertà diventa molto più asfissiante, mentre i colorati mostri di pixel ora si trasformano in creature da incubo.

Facciamo le congratulazioni all’autore per l’impegno perché, nonostante tutto, si tratta di un bel lavoro. Speriamo, però, che non si decida a completarlo o replicarlo.

Guardiamo al futuro, quindi, con Tears of the Kingdom che pare possa rappresentare il canto del cigno di Nintendo Switch, che chiuderà questa generazione di console per aprire… qualcos’altro.

Una console che ha avuto una vita clamorosa, per giochi usciti e vendite totalizzate: al momento è infatti la terza console più venduta di sempre ed ha battuto anche Game Boy.