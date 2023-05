The Legend Of Zelda Tears of the Kingdom: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 2 maggio: Mancano solo 10 giorni al debutto di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild sul mercato, prenotatelo ora a prezzo scontato!

Inizialmente conosciuto come il seguito di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom è il prossimo capitolo della serie e indubbiamente è uno dei titoli più attesi del 2023.

Da quanto è stato possibile notare dai trailer pubblicati sino ad ora, l’ambientazione dell’avventura è stata espansa e include ora anche i cieli al di sopra di Hyrule.

Stando alle supposizioni di alcuni fan, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom avrà luogo subito dopo il primo capitolo e lo scopo sarà quello di ricostruire Hyrule: flashback e ricordi del passato ci aiuteranno a capire il passato dei protagonisti, spiegandoci anche gli eventi precedenti ai 100 anni durante i quali Link è caduto nel suo lungo sonno.

Parlando di cattivi, il perfido Ganon potrebbe non fare ritorno: sempre stando a supposizioni non ancora confermate ufficialmente da Nintendo, il nemico principale sarà Zant. Si tratta, per chi non lo sapesse, dell’antagonista di Zelda Twilight Princess, capitolo uscito originariamente per console GameCube.

Appartenente alla razza Twili, ossia le creature del crepuscolo, Zant è il discendente di una famiglia bandita dal Regno del Crepuscolo dalle tre dee. Aspettando invano di essere eletto al trono come nuovo re, Zant incontrò presto la forma incorporea di Ganondorf, con l’obiettivo di ottenere la sua rivalsa.

