Il parco a tema di The Legend of Zelda è sempre più realtà

Nintendo ha da tempo diversificato i propri investimenti e le grandi manovre, per così dire, e tra queste c'è la produzione del Super Nintendo World, il parco a tema costruito in Giappone che da anni è diventato meta dei turisti di tutto il mondo che possono godere di un parco divertimenti a tema Super Mario.

C'era già da tempo l'idea che Super Nintendo World potesse arrivare anche fuori dal Giappone e, a quanto pare, lo potrebbe fare relativamente presto introducendo anche le attrazioni di The Legend of Zelda.

L'anno scorso è stato confermato che il Super Nintendo World sarebbe arrivato nel parco a tema Universal Epic Universe, la cui apertura è prevista per il 2025, e si dice da tempo che The Legend of Zelda potrebbe avere un'attrazione o un'area tutta sua.

Come riporta VGC, infatti, è apparso un misterioso video in cui Eiji Aonuma e Shigeru Miyamoto appaiono brevemente in un cantiere in costruzione relativo ad un parco a tema all'interno degli Universal Studios di Orlando.

Il video, che ora è stato rimosso, è stato pubblicato su Instagram e mostrava i due uomini di Nintendo intenti a supervisionare dei lavori in corso non meglio identificati.

Se Shigeru Miyamoto è stato sempre presente nell'apertura dei parchi a tema, così come in tutte le altre occasioni pubblicitarie, Aonuma non è mai stato coinvolto in queste iniziative e proprio per questo è lecito pensare che le prossime attrazioni possano riguardare proprio The Legend of Zelda.

D'altronde, con il film in arrivo prodotto in collaborazione con Sony (che ha svelato alcune novità), è plausibile che Nintendo voglia riproporre lo stesso percorso fatto con Super Mario che, oltre al parco giochi, ha avuto anche il suo film di grande successo.

Per quanto riguarda The Legend of Zelda, invece, tra pochi giorni arriverà anche un nuovo concerto e sarà del tutto gratuito per la prima volta.