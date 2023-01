Nintendo Switch batte anche il Game Boy: è la terza console più venduta di sempre

La console ibrida di casa Nintendo sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi: secondo le ultime stime di vendita, Switch sarebbe finalmente riuscita a battere le vendite del Game Boy, diventando così la terza console più venduta di sempre.

I dati prendono naturalmente in analisi tutte le versioni dell’ultima console di casa Nintendo, inclusa la più recente Switch OLED (la trovate in sconto su Amazon), così come per la console portatile vengono prese in analisi anche le successive revisioni, che includono anche il Game Boy Color.

Un contesto necessario per analizzare il risultato sicuramente molto impressionante, che arriva a pochi giorni di distanza dai rumor che vorrebbero la casa di Kyoto al lavoro su un suo successore: si tratta dell’ennesima conferma che Switch si è rivelata uno dei più grandi successi non solo della storia dell’azienda, ma anche di tutto il mercato videoludico.

La notizia arriva grazie alle ultime stime di VGChartz, che svelano il sorpasso arrivato proprio nelle scorse ore e che portano la console ibrida a conquistare la medaglia di bronzo tra le console più vendute, restando dietro solo a Nintendo DS e PlayStation 2 in questa speciale graduatoria.

Il leggendario Game Boy è stato finalmente battuto da Nintendo Switch.

Le ultime stime di vendita ci dicono che sono state vendute circa 118.99 milioni di Nintendo Switch in tutto il mondo, superando così il Game Boy che si era invece fermato a “soli” 118.69 milioni. Un sorpasso dunque temporaneamente marginale, ma sufficiente per stabilire un nuovo importante traguardo.

Decisamente molto più distanti invece le prime due posizioni della classifica: durante le scorse generazioni, Nintendo DS aveva infatti totalizzato 154.09 milioni di console vendute, mentre PlayStation 2 conduce la classifica con 158.70 milioni di unità.

Il 2023 di Nintendo si è dunque aperto nel migliore dei modi: ricordiamo che soltanto lo scorso maggio Switch era riuscita a superare i 117 milioni di PS4, confermando una crescita impressionante e un successo che non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi.

Un risultato che, magari, potrebbe perfino convincere la casa di Kyoto a rimandare qualunque ipotetico piano per nuove console, organizzando invece strategie per riuscire a entrare ancora maggiormente nelle case dei videogiocatori di tutto il mondo.

E chissà che questo risultato non possa essere celebrato con l’aggiunta dei giochi per Game Boy su Nintendo Switch Online, protagonisti di diverse voci di corridoio ma attualmente mai confermate dalla casa di Kyoto. Qualunque sia il modo in cui la grande N scelga di celebrarlo, ormai è impossibile negare che Switch è entrata ufficialmente nella storia dei videogiochi.