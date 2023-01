PlayStation VR 2 partirà piano ma venderà tanto per il 2027, secondo gli analisti

Tra le tante uscite che attendiamo per il 2023, c’è sicuramente un appuntamento cerchiato in rosso nel calendario degli amanti del gaming in realtà virtuale: parliamo del debutto di PlayStation VR 2, il nuovo visore di casa Sony che affiancherà PS5 a partire dal prossimo 22 febbraio.

Si tratta del secondo tentativo della compagnia giapponese di approfondire il gaming in VR, dopo l’originale PlayStation VR che aveva invece affiancato PS4 – e i cui giochi non saranno purtroppo compatibili con il nuovo visore.

In vista di questo debutto, gli analisti di Omdia, interpellati dalla rivista EDGE (thanks MP1st) hanno espresso le loro aspettative sulle vendite di PS VR2, affermando di attendersi un avvio un po’ più lento rispetto a quello del primo visore, ma buoni risultati nel lungo periodo.

Secondo gli esperti, infatti, PS VR2 (potete prenotarlo su Amazon già ora) dovrebbe vendere 1,6 milioni di unità durante il 2023: un numero leggermente al di sotto degli 1,9 milioni che vendette invece PS VR nel 2017. Tuttavia, gli esperti stimano che per il 2027 PS VR2 dovrebbe arrivare a una base installata di 10 milioni, che sarebbe abbastanza ragguardevole.

PlayStation VR2 arriva il 22 febbraio a 599,99 euro di listino

Certo, concorrenti come Meta Quest 2 già quest’anno dovrebbero arrivare a 15 milioni di unità, ma secondo l’analista ed esperto della compagnia, George Jijiashvili, i giochi di Sony potranno fare la differenza per portare più appassionati ad avvicinarsi al mondo di PS VR2. È una strategia su cui Sony sta effettivamente puntando, considerando che ad affiancare il visore sarà il lancio di Horizon: Call of the Mountain, esperienza in VR ambientata nello stesso universo delle vicende dell’iconica Aloy.

Per confronto, comunque, il precedente PlayStation VR ha venduto circa 5 milioni di unità (dati aggiornati a fine 2019), con PS4 che aveva una base installata arrivata, oggi, a 117 milioni di unità.

Sicuramente, a definire l’avvio a rilento di PS VR2 sarebbe anche la disponibilità di PS5, che per lungo tempo non è riuscita a rendersi reperibile nei negozi, aumentando così più lentamente del previsto la sua base installata. Tuttavia, Sony ha promesso che questa situazione migliorerà per il 2023, come in effetti stiamo vedendo dalle segnalazioni che arrivano da USA e Giappone.

Con una PS5 più disponibile sul mercato, quindi, anche PS VR2 potrebbe avere un lancio più sereno, considerando che è fondamentale possedere la console per poter giocare con il visore.

Il lancio, vi ricordiamo, è atteso per il 22 febbraio 2023, al costo di listino di 599,99 euro per il solo visore. Sarà proposto anche con un bundle che includerà Horizon: Call of the Mountain: in quel caso, il costo è di 649,99 euro.