Zlatan Ibrahimović e la sua RTX 3090: il campione ha scelto

Zlatan Ibrahimović è un calciatore che non ha certo bisogno di presentazioni: attaccante del Milan, è considerato uno dei calciatori più forti al mondo, nonché uno dei marcatori più agguerriti della storia del calcio di tutti i tempi.

Noto per essere primatista di reti con la nazionale svedese, Zlatan è in ogni caso molto amato anche nel nostro paese, riuscendo inoltre a essere candidato al FIFA World Player of the Year per sei volte, oltre che al Pallone d’oro per ben 11 volte, oltre a tantissimi altri premi ottenuti nella sua decisamente prolifica carriera.

Ora, però, Ibra ha dimostrato di avere anche una seconda passione oltre a quella verso il gioco del calcio, ossia quella per la stupefacente RTX 3090 Nvidia.

Avete capito bene: Zlatan ha infatti pubblicato nelle sue stories via Instagram la sua nuova e potentissima scheda, disponibile di base al costo di 1499 dollari/1549 euro.

Il campione ha infatti mostrato la sua 3090 installata e pronta all’uso. Curioso come Zlatan, recentemente risultato positivo al COVID-19, userà questo periodo di quarantena obbligatoria per testare con mano la potenza della nuova “belva” di Nvidia. Sicuramente, in questo modo le sue due settimane di convalescenza saranno molto meno dure del previsto.

Ricordiamo che la RTX 3090 è equipaggiata con 10.496 CUDA core, il tutto accostato da 24GB di GDDR6X collegati su un bus a 384 bit e una larghezza di banda teorica massima di 936GB/s e 35,7TFLOP di potenza.

La 3090 occupa ben tre slot di espansione sulla scheda madre, offrendo un potenza spaventosa, così come un prezzo davvero elevato, visto che per portarvela a casa dovrete sborsare la cifra di 1.549€, ragion per cui si tratta sempre e comunque di un acquisto che non va fatto a cuor leggero.