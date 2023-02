Qual è la versione migliore di Hogwarts Legacy? Un video lo svela

Hogwarts Legacy, l’avventura ambientata nel ben noto universo magico di Harry Potter, sta per approdare in tutti i negozi digitali e non.

Il gioco (che potete fare vostro su Amazon senza costi aggiuntivi) sarà un vero e proprio sogno a occhi aperti per tutti gli appassionati al Mondo Magico.

Nella nostra recensione pubblicata un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato che il gioco è «un’esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. Ad una riproduzione minuziosa di Hogwarts, dei suoi intricati labirinti, dei suoi infiniti segreti, si accompagna una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts.»

Ora, lasciando un attimo da parte le video comparative di rito, è arrivato il momento di scoprire quale tra le versioni disponibili al Day One – vale a dire PS5, Xbox Series X|S e PC – sia la più performante in assoluto.

Come riportato anche da Wccftech, è stato condiviso online un nuovo video di confronto per Hogwarts Legacy, che mette a paragone le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, evidenziandone le differenze.

Il filmato, realizzato da ElAnalistaDeBits, evidenzia come la versione PS5 sia in vantaggio rispetto a quella Series X per quanto riguarda i tempi di caricamento e le prestazioni in modalità ray tracing.

D’altra parte, la versione Series X ha prestazioni migliori in tutte le altre modalità. Anche la modalità qualità sembra essere solida su tutte le console di attuale generazione, offrendo un’esperienza pari a quella a impostazioni alte e ultra della versione PC, con una risoluzione media di 1800p a 30 FPS.

La modalità ray tracing viene applicata alle ombre e ai riflessi (tranne l’acqua) e all’occlusione ambientale in modo ibrido con l’illuminazione convenzionale, tranne che su Xbox Series S dove è del tutto assente.

Inoltre, i tempi di caricamento sono più brevi su PS5, mentre le ombre in modalità qualità hanno una risoluzione maggiore su console Sony rispetto a Xbox Series X.

Sempre PlayStation 5 mostra inoltre prestazioni migliori in modalità ray tracing, sebbene il framerate di Series X sia superiore in tutte le altre modalità.

Infine, tutte le versioni presentano problemi di stuttering all’interno del castello mentre si avanza nelle varie stanze, così come in alcuni casi si rimane bloccati in una porta finché il caricamento dell’altra stanza non è terminato.

Restando in tema, sembra che un personaggio transgender di Hogwarts Legacy sia stato aggiunto per distrarre il pubblico dalle discusse affermazioni della Rowling.

Ma non solo: la nostra Stefania ci ha spiegato nel suo speciale che Hogwarts Legacy si è ritrovato tra due fuochi: quelli di chi vuole giocarci e ignorare tutto quello che lo ha circondato e quello di chi ha deciso di boicottarlo per far sentire la propria voce.