Un personaggio di Hogwarts Legacy sarebbe stato incluso in risposta alle polemiche

Hogwarts Legacy, la splendida avventura ambientata nell’universo magico di Harry Potter, ha fatto parlare i fan anche per i motivi sbagliati, purtroppo.

Nella nostra recensione pubblicata poche ore fa vi abbiamo spiegato che il gioco è «un’esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. Ad una riproduzione minuziosa di Hogwarts, dei suoi intricati labirinti, dei suoi infiniti segreti, si accompagna una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts.»

Ora, lasciando un attimo da parte le video comparative di rito, sembra proprio che un personaggio transgender di Hogwarts Legacy sia stato apparentemente aggiunto per distrarre il pubblico dalle discusse affermazioni della Rowling.

Come riportato da The Gamer, molte discussioni e dibattiti hanno visto al centro l’inclusione di un personaggio transgender, il primo nella serie di Harry Potter.

Viste le opinioni transfobiche della Rowling, in molti stanno usando questo fatto come giustificazione per sostenere Hogwarts Legacy, sottolineando come il bigottismo dell’autrice non sia un fattore imputabile al gioco.

Tuttavia, secondo due fonti diverse, l’unica ragione di includere un personaggio trans è stata proprio quella di rispondere alle polemiche in maniera piuttosto diretta. Persone vicine al progetto riferiscono che l’NPC sarebbe stato aggiunto proprio per contrastare le critiche che invitano al boicottaggio.

La notizia arriva dalla YouTuber Stephanie Sterling e da Liam Robertson di Did You Know Gaming. Questi hanno condiviso informazioni provenienti da fonti legate alla produzione di Hogwarts Legacy, le quali hanno rilasciato informazioni sulla creazione del primo personaggio transgender di Harry Potter, Sirona Ryan.

An old acquaintance did some work on that Hogwarts game. Didn't have much juicy to say, other than the game is mediocre and its RPG/customization elements are vastly oversold.

I'm told they added a token trans NPC to pivot the conversation away from JKR. They're barely in it.

— Commander Stephanie Sterling (@JimSterling) February 6, 2023