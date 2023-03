Qual è il personaggio più amato di Resident Evil? Lo svela un sondaggio

Capcom è ormai prossima al lancio del remake di Resident Evil 4, sebbene a quanto pare i fan non hanno dimenticato neppure gli altri capitoli del franchise.

La nuova avventura di Leon S. Kennedy ci farà rivivere le vicenda del quarto capitolo (potete prenotarlo su Amazon) in una chiave decisamente più moderna e fresca.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo del resto spiegato che che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, i personaggi più popolari di Resident Evil sono stati rivelati da un sondaggio dei lettori di Famitsu.

La serie survival horror di Capcom è tornata recentemente alla ribalta per l’imminente uscita di Resident Evil 4 Remake, ma ora è il momento di guardare alla saga nella sua interezza.

In vista del lancio, il magazine giapponese Famitsu ha infatti lanciato un sondaggio chiedendo ai lettori di nominare i loro personaggi preferiti di tutti i tempi.

Ora è stata pubblicata la Top 10 e, con sorpresa di nessuno, Leon S. Kennedy si è aggiudicato il primo posto. Leon è apparso per la prima volta nella serie in Resident Evil 2 (1998) al fianco di Claire Redfield, e successivamente, nel 2004 come protagonista di Resident Evil 4.

Seconda posizione per Jill Valentine, mentre al terzo posto troviamo l’inossidabile Chris Redfield. Poco sotto, la classifica delle prime dieci posizioni.

Leon S. Kennedy (2637 punti) Jill Valentine (1675 punti)ù Chris Redfield (1530 punti) Ada Wong (1019 punti) Claire Redfield (858 punti) Albert Wesker (731 punti) Ethan Winters (721 punti) Rebecca Chambers (377 punti) Piers Nivans (355 punti) HUNK (330 punti)

Restando in tema, il divertente anime chiamato “Leon and the Mysterious Village“ si è mostrato da poco nel secondo episodio, per un risultato fuori di testa.

Ma non è tutto: pochi giorni fa un’appassionata di Resident Evil 4 ha condiviso un impressionante video animato del titolo horror, creato utilizzando i celebri mattoncini LEGO.

Infine, il leaker DuskGolem – da sempre piuttosto affidabile per quanto riguarda i progetti targati Capcom – si è esposto in merito ai contenuti aggiuntivi del remake di Resident Evil 4.